國巨1月營收33.02億元 比去年12月增加1.3%

被動元件大廠國巨（2327）在農曆年節鼓勵員工配合加班投入生產，以提升產能，使得1月份營收仍比去年12月增加1.3%達33.02億元，但較去年同期減少30.9%。

國巨面對中國武漢肺炎疫情狀況嚴竣，中國廠區將於2 月10日開始逐漸復工，並積極調整台灣高雄廠區的產能來支應，優先滿足客戶急單需求。

國巨表示，中國廠區復工後，仍將優先配合政府單位的各項防疫措施及規定，並在確保員工健康及營運安全的前提下逐步回復產能，而為了滿足客戶的急單需求，將調度台灣高雄廠區的產能來支應，此外在武漢肺炎疫情不確性仍高的狀態下，復工後因人流管制規定嚴格，中國生產廠區招工更為不易，產量仍將無法有效提升，公司的成品庫存水位持續下降，國巨將盡力讓影響性降至最低，也會審慎應對業績及營運展望。