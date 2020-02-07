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台積電2019年專利申請首度破千件 四度居首

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部智慧局今（7）日公布2019年「受理專利商標申請概況」，去年專利申請74,652件，年增2%。此外，在發明、新型、設計三種專利申請方面，本國法人由台積電以1,333件四度居首，外國法人則由阿里巴巴850件排名第一。三種專利獲證方面，本國及外國法人分別由友達光電488件及半導體設備廠美商應用材料436件位列首位。此外，我國發明專利申請案年增6%，連續3年成長。

根據智慧局統計資料顯示，2019年發明專利年增2%，已連續三年成長，設計專利上升9%，新型專利則減幅縮小。商標註冊申請86,794件，則創2001年以來最高。

智慧局進一步指出，台積電專利申請量自2015年持續成長，2019年首度超過1,000件。宏碁（565件）、瑞昱半導體（333件）及仁寶電腦（193件）申請量均創2005年以來最高，分別躍居第二、六、九位。聯發科（356件）數量減少，名次則降至第五位。

若從我國三種專利百大申請結構來看，智慧局表示，企業為我國研發創新的主要動力，申請案件多集中在發明專利，占比80%。2019年，企業發明、新型專利分別成長8%、10%，但設計專利減少22%。

此外，我國有8家銀行進入百大，專利申請量共計623件，年增76%，連續3年成長，其中，發明專利（207件）成長120%。臺灣銀行在發明專利、新型專利及三種專利申請數量，則均為各銀行之首。

至於外國法人中，智慧局指出，阿里巴巴以850件創2012年以來最高，繼2017年後再度排名第一。應用材料以663件晉升第二，年增52%為外國前十大最高。東芝記憶體以299件首次進入外國前十大。

前十大法人除高通（582件）年減42%以外，均呈現二位數成長。

同時，智慧局也觀察發現，隨著台積電專利申請量持續攀升，半導體設備廠美商應用材料、日商東京威力（496件，排名第4）、荷蘭商ＡＳＭＬ荷蘭公司（250件，排名第13）、蘭姆研究公司（157件，排名第28）、美商科磊股份有限公司（128件，排名第42）也均有9%~52%不等的成長。

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