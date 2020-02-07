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美光首款用於高效能智慧手機LPDDR5 DRAM 正式上市

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體大廠美光科技今（7）日宣布，全球首批量產的 LPDDR5 DRAM 已正式出貨，並搭載於即將上市的小米 Mi 10 智慧型手機中。

作為小米的記憶體技術合作夥伴，美光提供的 LPDDR5 DRAM 擁有絕佳的能耗效率以及更快的資料存取速度，能夠因應消費者對於智慧型手機裡人工智慧（AI）和 5G 功能日益增長的需求。

美光行動事業部資深副總裁暨總經理 Raj Talluri表示，美光搶先推出業界首款用於智慧型手機中的 LPDDR5 DRAM 產品，將能加速實現 5G 與 AI 應用，這項解決方案將能驅動前所未有的低功耗與高效能來支援 5G 與 AI 系統的發展。美光的LPDDR5 DRAM 能夠因應這些需求，新品較前一代提升50% 的資料存取速度以及超過 20% 的能源效率提升。

美光設計的 LPDDR5 DRAM 能夠因應各種包括汽車業、客戶端電腦、專為 5G 和 AI 應用打造的網路系統等市場對於更高記憶體效能與更低功耗日益增長的需求。相較於LPDDR4x記憶體，LPDDR5能減少超過 20% 的功耗。

5G 網路將於今年起於全球大規模部署，美光的次世代 LPDDR5 記憶體就是為了滿足5G網路的需求而設計。美光 LPDDR5 能讓 5G 智慧型手機以高達 6.4Gbps 的峰值速度來處理資料，美光強調，這對避免5G資料瓶頸來說極為重要。這項功能可解決其它新興技術需求，例如汽車應用需要有更高頻寬的記憶體子系統來支援即時運算與資料處理。

美光已陸續將 LPDDR5 出貨給客戶，容量分別有 6GB、8GB、12GB，資料速度分別為 5.5Gbps 與 6.4Gbps。在今年的上半年中，美光 LPDDR5 也將推出UFS 多晶片封裝 （uMCP5），可應用於中階與高階智慧型手機。

美光 智慧型手機 5G
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