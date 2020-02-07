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友達去年轉虧 股價力守5日線

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

友達（2409）董事長暨執行長彭双浪在法說會表示，面板供過於求壓力緩和，有利價格上漲，但受去年出現近七年虧損的影響，今（7）日股價開低跌破5日線，不過早盤跌幅縮小，重新站上11元之上，一度拉升至平盤11.2元。

友達去年第4季合併營收619.7億元，季減11.5%，營業淨損65.1億元，歸屬母公司業主淨損88.3億元，每股虧損0.92元，毛損率為2.4%，營業淨損率為10.5%，EBITDA獲利率為4.2%，顯示器事業單位營業淨損率為10.6%，顯示器事業單位EBITDA獲利率為4.4%。

友達去年合併營收2,687.9億元，年減12.6%，營業淨損204.7億元，歸屬於母公司業主淨損為191.9億元，每股虧損2元，毛利率為0.2%，營業淨損率為7.6%，EBITDA獲利率為5.9%，顯示器事業單位營業淨損率為7.6%，顯示器事業單位EBITDA獲利率為6.1%。

友達去年虧損，終止連續六年獲利，預估今年第1季大尺寸面板出貨季減5％，平均出貨單價（ASP）增加5％；中小尺寸面板出貨季減15％，產能利用率略高於去年第4季的近90％；彭双浪表示，在同業減產下，短期面板供過於求壓力緩和，有利價格上漲。

統計外資連九買，合計買超友達11萬2,213張，推升股價走高，今日以10.9元開低，一度下滑至10.75元，早盤在大單進場低接下，股價跌幅縮小，一度拉升至平盤11.2元。

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