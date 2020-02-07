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鴻海自產口罩拚復工 童子賢：和碩要做口罩不難但仍待評估

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
和碩董事長童子賢 記者曾吉松／攝影

鴻海集團6日宣布，旗下工業富聯（FII）在龍華園區導入口罩生產線，預計2月底日產能上看200 萬片，有助後續復工情形。對此，和碩集團董事長童子賢今（7）日指出，和碩具有相關醫材製造經驗，要投入一般與醫療級口罩的生產並不難，內部也在持續討論自製可能性，但目前仍需進一步評估。

由於鴻海、和碩同為iPhone主要代工廠，鴻海宣布自建口罩產線，以確保中國各廠區後續正常復工，也讓外界關心，和碩是否會跟進？

對此，童子賢表示，口罩的短期需求因為疫情的因素而大增。從技術面來講，和碩要投入一般口罩與醫療級口罩的生產並不難，因和碩集團擁有高度自動化製造線的自製能力與二級醫療器材的研發、生產經驗（類似隱形眼鏡與藥水及其他皮革與布料製品）。可以在高度監理過程指揮自動化生產設備，在過程中100%不由人手接觸而完成醫療級口罩製作。

童子賢指出，從需求面來講，和碩集團在產出高峰期全球十幾萬名員工對口罩有常態性的需求。而每年流感病毒盛行的冬季我們各地廠區也消費了大量口罩。

童子賢認為，和碩高層與管理幹部有持續討論過自行購入物料與自行生產口罩的可能性。至於這是否是一時熱門話題，或許與先進協力廠商合作包下生產線生產是更佳對策？還要進一步評估。

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