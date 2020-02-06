鴻海旗下FII試產口罩 2月底達日產200萬片

世界行動通訊大會（MWC）將在24日於西班牙巴塞隆納登場，受到武漢肺炎影響，中興通訊表示將取消在MWC 2020的新聞發表會，主因旅行管制與簽證延誤等問題，但會如計畫參展；LG表示，考慮到員工，合作夥伴和客戶的安全，決定退出這項大展。

2020-02-06 00:28