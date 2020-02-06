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鴻海旗下FII試產口罩 2月底達日產200萬片

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

鴻海集團旗下FII(工業富聯)試產口罩，作為廠區防疫使用，FII今日也預告，相關產能預計在2月底可達到日產200萬片，不僅將最大限度滿足集團員工防疫需求，還將視情況積極對外支援輸出，為當前疫情防控工作提供有力支撐。

依據鴻海富士康FII發布訊息提到，集團龍華園區首次導入口罩生產線，並於2月5日順利實現試產，目前正在申請產品資質認證中。

鴻海富士康提到，借助自身在生產管理、市場協同、技術輸出等方面的能力與優勢，打通原材料採購、設備製造、產品生產等全產業鏈，從源頭增加醫用口罩的生產供應。

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