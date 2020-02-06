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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

盛群今年額溫槍MCU出貨量 有望翻倍

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

近期因武漢肺炎疫情影響，市場上耳溫槍與額溫槍等需求大增，微控制器（MCU）廠商盛群（6202）相關產品訂單也爆量，該公司總經理高國棟表示，今年額溫槍相關MCU出貨量，有機會比去年翻倍，達400萬顆。

盛群從農曆新年假期後開工至今的幾天內，額溫槍應用MCU已接獲超過去年一整年的訂單量，其去年相關出貨量約200萬顆，今年到目前為止已接獲超過260萬顆的訂單。

去年盛群在健康量測領域的業績比重約為10％，相關MCU約出貨4,000萬顆，今年預期會成長兩位數百分比。

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