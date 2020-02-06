夏普策略投資泰國公司 擴大智慧家庭布局

夏普今日宣布，有鑑於泰國智慧家庭的需求快速增長，策略性投資泰國當地公司「HiFi Orient Thai Public Company Limited」，旗下所屬ACONATIC品牌為泰國當地影視家電產品的領先品牌。

夏普強調，此一策略投資目的在於建構一個完整的智慧家庭生態系統，同時持續以消費者角度出發開創優質的產品和服務，成為泰國智慧家庭生態系統的領頭羊。

夏普泰國與馬來西亞董事總經理吳柏勲表示，夏普和HiFi Orient Thai合作的主要目標是整合兩家公司的資源，發揮1加1大於2的綜效，為智慧家庭開創一個無縫接軌的生態系統。透過兩家實力雄厚公司的合作將使夏普成為泰國智慧家庭產業的市場領導者並取得更大的市場佔有率。

夏普期許，策略投資的充份發揮兩家公司各自的優勢，在泰國快速崛起的智慧家庭市場共同開展並佔有一席之地而努力。HiFi Orient Thai為泰國當地知名的影視家電品牌，運用深耕以久的在地通路經驗以及精準的市場洞察力，進而發揮為雙方帶來互補並雙贏的效果。

HiFi Orient Thai Public Company Limited董事總經理Makara Linsawat先生表示，非常高興能成為全球知名科技公司夏普的策略合作夥伴。夏普的全球化策略以及多元的技術力有助於「ACONATIC」品牌在產品上更能創新以及解決方案賦能活用，雙方共同創造真正符合泰國消費者智慧家庭體驗的生態系統。」