玩遊戲儲值300元中千萬 遠傳1月帳單代收金額月增15%

「宅經濟」發威，宅在家玩遊戲還可能中大獎，最新一期統一發票開獎，一位使用遠傳(4904)帳單代收服務的用戶，僅儲值300元就中千萬大獎，遠傳統計去年電信帳單代收服務每月交易量高達數百萬次，今年1月帳單代收交易金額再創新高，月增超過15%。

根據遠傳去年的年度觀察，「宅經濟」成長動能也有顯著的改變，過去「電信帳單代收服務」以高度黏著手機遊戲的「宅男」為主，現在「女力」崛起，女性消費占比在去年從40%大幅提升至接近50%，包括家庭主婦、年輕女性等以往非手機遊戲的玩家，也紛紛以手機遊戲作為舒壓管道。

此外，訂閱經濟的崛起也是去年的重要消費力道的展現，無論是Google的YouTube Premium及Apple的Arcade、TV+等娛樂性服務，都有明顯的增長。不過，貼圖的消費動能則在去年罕見的微幅衰退，推測與多數用戶長期已經累積大量的貼圖有關。

遠傳表示，電信帳單代收項目多元，代收內容從娛樂遊戲到民生必需的停車費代收，代收場域從線上數位服務延伸到線下錢包實體通路的掃碼付費，日前更推出「行動代收」，讓不是遠傳的用戶也可享受遠傳的代收服務。為擴大回饋用戶，即日起至2020年3月31日止，首次使用Google Play遠傳電信帳單代收服務，首筆消費最高可折抵60元。