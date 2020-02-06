美光首款DDR5 DRAM 晶片出貨 小米10率先搭載

美光（Micron Technology, Inc.）今（6）日宣布出貨全球首款量產低功耗DDR5 DRAM 晶片，將率先搭載在即將上市的小米10智慧手機上，具備更低功耗、更快資料讀取速度，滿足消費者對智慧手機中 AI 和 5G 功能日益增長的需求。

美光移動產品事業部高級副總裁兼總經理 Raj Talluri 博士說：「美光推出業界首款應用於智慧型手機的低功耗 DDR5 DRAM晶片，將加速 5G 和 AI 應用的部署」 、「客戶和合作夥伴需要基於最新製程研發的下一代記憶體解決方案，從而獲得無與倫比的功耗和性能體驗，以支援 5G 和 AI 系統應用。美光 LPDDR5 DRAM 為提供解決方案， 與前代產品相比，資料存取速度提升 50%，功耗則降低 20% 以上。」

小米集團副總裁常程說：「十分看重美光長期以來在記憶體領域的領導地位和創新能力。美光 LPDDR5 DRAM 記憶體具備市場領先的性能，為小米 10 智慧型手機帶來更低的功耗，同時確保更出色的性能和穩定性。相信LPDDR5 將成為 2020 年旗艦級手機的標配。」

目前美光LPDDR5 記憶體容量包括 6GB、8GB 和 12GB，資料傳輸速率為 5.5Gbps 和 6.4Gbps。

此款晶片將有效應對汽車、消費級電腦及 5G 和 AI 應用專屬網路系統等，各類市場對於更高記憶體性能和更低功耗的需求。與 LPDDR4x 記憶體相比，LPDDR5 可以降低超過 20% 的功耗。

美光LPDDR5 記憶體能滿足將於 2020 年在全球大規模部署的 5G 網路帶來的各種需求，能使 5G 智慧型手機以高達 6.4Gbps 的傳送速率處理資料，對消除 5G 資料瓶頸將起到關鍵作用。這一性能同時也可滿足諸如自動汽車駕駛等其他新興技術的需求，因其擁有更大頻寬的記憶體子系統可以支援即時運算和資料處理。