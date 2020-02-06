面板重鎮疫情淪陷 訂單可望轉國內廠商

中國武漢爆發新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情還無法控制下來，中國許多地方政府已下令封城及延後開工。光電科技工業協進會認為，湖北武漢有五家LCD 面板廠包含京東方、華星光電、天馬等都在湖北設廠，而廣東有8 家LCD 面板廠包含華星光電、超視堺、深超光電等企業，這也導致中國在LCD 面板業產能將受到衝擊，由於復工時間還沒有明確時間表，在全球面板採購商因應市場需求，進行轉單的業務措施，來防止產品無法正常出貨狀況。

由於廣東和湖北是中國面板第一與第二大生產中心，武漢包括京東方10.5

代線、華星光電6 代線及天馬4.5 代線；廣東包括超視堺10.5 代面板廠及華星光電6 代線。

光電協進會產業分析師林政賢表示，由於過去中國廠商進行LCD廠房擴建，導致全球LCD 面板這幾年價格跌落谷底，不過去年底隨著韓國兩大巨

擎的退出和調整產能，以及目前武漢疫情雪上加霜導致中國產能縮減，預估今年LCD 面板價格漲幅將會比去年價格水漲船高。

根據IHS Markit 預測2020 LCD 每片面板價格提高1至2 美元，或許會提高到3至5 美元。台灣面板兩虎並沒有受到智慧手機、車用、電視及穿戴裝置面板市場需求不斷，在營收成長上跟著市場需求同步成長。

林政賢認為，此次中國面板生產基地廣東和湖北省的淪陷，使當地產能受阻，也打亂面板供應鏈步調，由於友達及群創在中國的產能皆低於8％，將有機會受惠到轉單效應，來直接替補中國廠商產能缺口，在營收成長率跌深反彈。