小米10 將成美光DDR5 DRAM 晶片首發機種

美光今（6）日宣布出貨全球首款量產的低功耗DDR5 DRAM 晶片，並將率先搭載於即將上市的小米10智慧型手機。由於美光所供應的 LPDDR5 DRAM 晶片，可望帶來更低的功耗和更快的資料讀取速度，將滿足消費者對於智慧型手機中 AI 和 5G 功能日益成長的需求。

小米集團副總裁常程先生表示，小米十分看重美光長期以來在記憶體領域的創新能力，美光 LPDDR5 DRAM 記憶體具備市場領先的性能，為小米 10 智慧型手機帶來更低的功耗，同時確保了更佳性能和穩定性，相信LPDDR5 將成為 2020 年旗艦級手機的標配。

目前美光LPDDR5 記憶體容量包括 6GB、8GB 和 12GB，資料傳輸速率為 5.5Gbps 和 6.4Gbps。

此款晶片將有效應對汽車、消費級電腦以及 5G 和 AI 應用專屬網路系統等，各類市場對於更高記憶體性能和更低功耗的需求。與 LPDDR4x 記憶體相比，LPDDR5 可以降低超過 20% 的功耗。