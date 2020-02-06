威剛1月營收18.81億 看好今年記憶體供不應求

因農曆春節假期影響，記憶體模組大廠威剛(3260)1月合併營收18.81億元，受惠NAND Flash價格及需求持續看漲，1月NAND Flash相關產品營收較去年同期成長逾二成。

威剛董事長陳立白表示，短期雖因武漢肺炎疫情未明造成恐慌效應，但今年記憶體供不應求的整體態勢不變，樂觀看好記憶體價格將逐季走揚，今年全年來看，第1季的價格將是全年低點。

陳立白強調，在各國政府積極防治疫情蔓延，武漢肺炎對全球記憶體產業帶來的影響將屬心理層面，整體需求並未因此降低，短期內大陸消費性市場雖將受到壓抑，但遊戲機和電競需求將大增，全年供給吃緊的走勢持續，公司也在最適時機繼續提高庫存水位，因應後續5G、資料中心需求起飛準備。此外，隨著2月、3月工作天數恢復正常，營收可望逐月升溫，全力衝刺營運獲利目標。

威剛1月DRAM產品比重回升至40.94%，非DRAM產品比重為59.06%。其中SSD產品營收較去年同期成長27%，單月產品比重達31.09%。