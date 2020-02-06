三王齊漲台股收漲176.06點 三大法人買超44.62億

世界行動通訊大會（MWC）即將在二十四日於西班牙巴塞隆納揭幕，但受到武漢肺炎影響，陸廠中興通訊已宣布將取消新聞發表會，部分原因是因旅行管制與簽證延誤等問題，但將如計畫參展；韓廠LG也表示，考慮到員工、合作夥伴和客戶的安全，決定退出參展。

2020-02-06 00:18