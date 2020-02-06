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三王齊漲台股收漲176.06點 三大法人買超44.62億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(6)日持續反彈，早盤以11,605.11點開高，由權王台積電(2330)領軍，股王大立光翻紅作收，推升指數收在今日最高點，重新收復11,700點關卡，終場以11,749.68點作收，上漲176.06點，成交量1,431.21億元，三大法人買超44.62億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超52.08億元，投信賣超7.55億元，自營商買超（合計）0.09億元，其中自營商（自行買賣）買超5.23億元，自營商（避險）賣超5.14億元。

台股今日開高走高，台積電、鴻海走揚，尾盤再拉一波，台積電以332.5元作收，上漲1.52%，鴻海收83.6元，漲幅1.7%，大立光開低走高，以4,845元作收，漲幅0.31%，大盤指數進一步拉升至11,749.68點作收，漲幅1.52%。

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