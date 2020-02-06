工研院用科技傳遞愛心 連九年舉辦桶柑公益義賣活動

愛心送暖不間斷，工研院連續九年舉辦「金鼠吉桔－科技公益積福企」桶柑公益義賣活動，鏈結熱心公益的友好企業夥伴能量，獲得大力卜、帆宣、日堡、日灃、中國砂輪、中華民國科技管理學會、潘文淵文教基金會及朋程科技等支持，今年度認購超過1萬6,000斤新竹在地優質桶柑，同時將義賣差價所得全數捐贈社福機構。

工研院社會公益委員會企業志工分項主持人劉智遠表示，工研院成立社會公益委員會以來，不斷關注偏鄉弱勢的需求，將科技研發延伸應用至社會公益，院內更有許多同仁平時就積極參與志工服務，舉凡科技教育、課後輔導關懷、技術環境改善等，都可以看到工研院同仁們熱心的身影。

公益採橘義賣活動以「一心二用」的理念，將一顆愛心用在弱勢團體及在地農民的關懷，九年來已協助新竹在地農家銷售超過15萬斤的柑橘，也藉此為社福團體募得超過兩百萬的善款。此次義賣所得將捐贈新竹家扶中心、築心之家、心路社會福利基金會、向陽公益基金會等18家等社福機構。

劉智遠指出，公益採橘義賣活動不僅積極幫助在地小農及社福團體，更在寒假期間由工研院志工們帶著49位新竹築心之家與家扶中心的學童前往芎林鄉果園，親身體驗採果樂趣，現場同時展示工研院研發之「高負載高續航無人機」，讓學童們親身接觸最新的科技，該架無人機可載重40公斤飛30分鐘，已於苗栗銅鑼執行杭菊農藥噴灑工作，並曾在屏東枋寮協助果農載運芒果，減少運送時間並減低耗損率。

首次親眼看見這麼大型的無人機，孩子們紛紛覺得驚奇並留下深刻印象，新竹家扶中心國小二年級學童表示，能有機會與朋友一起來果園體驗採桶柑、看到大台無人機非常開心，同時也了解到果農種植的辛苦，以後會更加珍惜食物。

帆宣系統科技董事長特助蔡鈞鴻親自參與採橘活動並表示，公司已連續9年支持公益桶柑禮盒，在送禮的同時會特別向客戶介紹禮盒的故事，有許多客戶留下深刻的印象，讓年節送禮串連起許多愛心暖流。

第15屆金曲獎最佳客語歌手獎的謝宇威也特別到場獻唱及客家童謠教學，他表示工研院無人機可以載30－40公斤水果，讓農夫事半功倍，覺得非常驚訝，原來科技跟慈善可以做這樣的結合。