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疫情延燒／MWC盛會 台廠參展不變

2020-02-06 00:28經濟日報 記者何佩儒／台北報導

世界行動通訊大會（MWC）將在24日於西班牙巴塞隆納登場，受到武漢肺炎影響，中興通訊表示將取消在MWC 2020的新聞發表會，主因旅行管制與簽證延誤等問題，但會如計畫參展；LG表示，考慮到員工，合作夥伴和客戶的安全，決定退出這項大展。

台灣廠商聯發科、宏達電、中華電信、遠傳、中磊、友訊等也將參展。目前尚未傳出有變更計畫的打算。

中興表示，將在MWC展示最新的5G端到端解決方案，以及各種5G設備，攤位上的工作人員主要來自歐洲國家。

MWC5G中華電信

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