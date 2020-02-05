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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

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風頭過後製造業可望反彈 中經院：旅遊業訂單有去無回

2020-02-05 20:08經濟日報 記者林于蘅／即時報導

中經院5日公布1月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI），由於調查結束在1月23日武漢封城之前，指數均持續擴張。中經院評估，後續武漢肺炎疫情不確定性下降後，製造業的訂單可望回補反彈，但非製造業更令人憂心，例如有淡旺季之分的旅遊業，訂單將「有去無回」。

中經院長陳思寬表示，1月PMI及NMI調查結束在武漢封城之前，當時疫情訊息仍為封鎖，因此整體數據仍延續去年底以來的上揚態勢且相對樂觀，PMI雖下跌4.9點至51.3，但已經連四月續呈擴張，NMI更是連11擴張，指數微升0.9點至55。

至於近日疫情延燒，中經院指出，受到疫情衝擊而停工、物流中斷等衝擊，預料下個月採購經理人指數會劇烈波動。

尤其中國大陸政府已宣布不得早於2月10日開工，且封城之武漢為面板（PCB）、記憶體與汽車之生產重鎮，目前台灣相關企業與經理人皆已開始評估停工或缺料之可能衝擊與因應措施。

中經院助研究員陳馨蕙分析，短期立即性衝擊是大陸延後企業復工所導致之營業天數下降的問題，包括武漢、上海、蘇州等，尤其2月的工作天數本就不多。其次，若廠商如期復工，但部分省份仍管控人員進出，開工後是否有足夠人手順利回到工作崗位尚需觀察。

陳馨蕙指出，不論是美中貿易紛爭或是武漢肺炎疫情，對產業來說最關鍵的問題在於「不確定性」，尤其根據電訪意見，武漢台商業者表示1月23日之前均無明確疫情消息，即便現在也沒有足夠可信賴的病情更新訊息，使業者無法判斷最差的狀況來調整供應鏈採購政策。

不過，陳馨蕙說，製造業的投資、消費等訂單，都可望在風頭過後反彈回補，只要不確定性下降，就能回到正軌；但非製造業訂單卻不具有這樣的特質，例如冬季溫泉業者、228連假或3月的花季等原先的旅遊旺季恐受到嚴重影響，且即使之後後續之製造業急拉貨，相關物流航班等調動彈性仍有限。

製造業疫情PMI

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