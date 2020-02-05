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台商返台包機事件惹議 國民黨切割徐正文：涉擾防疫祭黨紀

僅出生30小時就確診！ 武漢肺炎恐能母嬰垂直感染

中華電提供企業解決方案 協助異地辦公防疫

2020-02-05 18:00經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

因應武漢肺炎疫情持續擴大，許多企業除了嚴格執行內部防疫措施，也取消跨國出差、大型會議及活動，改採電話或視訊方式異地辦公；為協助企業在疫情期間順利營運，中華電(2412)今 (5) 日提出多項解決方案，讓大型企業及中小企業可依據需求，使用便利且安全的異地上班溝通平台。

為協助企業於防疫期間正常營運與兼顧遠端辦公之資訊安全需求，中華電推出服務包含 HiNet資安艦隊2020系列「先進防禦版」、「中華電信UTM租賃/租售服務」、「O365 Teams通訊防疫包」、「HiNet企業視訊會議」及「zoom行動視訊會議」等五項解決方案。

中華電表示，「O365 Teams通訊防疫包」可同時支援250人線上視訊會議，並具備分享桌面、視訊、音訊、白板等多樣遠端會議互動；「HiNet企業視訊會議」則可提供容納10 ~ 20人的會議室租賃高規格視訊主機，有效減輕企業建置虛擬視訊會議室的鉅額負擔。

此外，針對跨國或在中國有商務會議的企業，「zoom行動視訊會議解決方案」可提供兩岸三地高畫質雲端多方視訊會議。即日起至全省中華電直營門市申請zoom行動視訊會議解決方案，搭配「行動暢快包優惠」，暢快包門號月租費可享9折優惠，企業客戶每個門號最多省下1320元；中華電說，這項服務可提供大中小型會議室支援25人、50人、100人及 200人多種會議室類型，滿足企業不同視訊會議需求。

中華電通信指出，技術與創新應用項目具有雄厚實力基礎，目前商務解決方案已服務政府機關、金融產業、製造業、旅行業，並由各大跨國企業採用。面對武漢肺炎疫情威脅，期望透過提出多項方案解決企業不同需求，協助減緩衝擊。

中華電信疫情

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