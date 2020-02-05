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2020年液晶面板供過於求壓力 將趨於減緩

2020-02-05 17:41經濟日報 記者張義宮／即時報導

去年全球大尺寸液晶面板因供需對換，使得價格劇烈波動，雖然在月中出現了暫時性的上漲，但到去年底大尺寸液晶面板的價格，依舊還沒有止跌的跡象。

光電協進會產業分析師林政賢認為，由於貿易環境不穩定、終端購買力下降，使得全球市場拉貨動力走弱，以及大陸面板廠產能大量擴大，導致面板廠商都以價格戰對應，使得各尺寸液晶面板的價格持續崩跌。

根據國際報價網站統計，去年各尺寸都分別出現不同跌幅，在65 吋市場自6 月開始報價後到12 月約有23.1%的跌幅，55 吋全年約34.2%的跌幅，49 及50 吋全年約29.4%的跌幅，43 吋全年約25%的跌幅。

林政賢認為，2020 年液晶面板產業來看，各面板廠在液晶電視面板庫存依然很多，但在今年南韓與大陸面板大廠都進行產能減低及停產策略，使得下游庫存低、液晶面板下調產能、稼動率降低的因素下，液晶面板供過於求的壓力將會趨於減緩。

因這幾年液晶面板市場競爭強烈，2019 年電視液晶面板價格持續下探，南韓兩大面板巨擘都將停止液晶面板產能，逐漸集中OLED 及QLED 面板產能。市場傳出樂金顯示(LGD)除了集團的樂金電子外，還有SONY、Panasonic 及小米都在2020 推出OLED電視，並採用樂金顯示(LGD)的OLED 電視面板。

另外在三星顯示(SDC)方面，三星電子仍是三星顯示(SDC) QLED 面板主力客戶，估計2020 QLED 電視銷量將超過500 萬台，今年海信、TCL 及Vizio 都將採用三星顯示(SDC) QLED 面板生產QLED 電視。

在面板產業中，電視面板市場一直是面板廠商業務的重心，因為電視屬於家電產品，市場需求成長穩定，而筆電、平板或手機的中小尺寸面板的需求，屬於資通訊產品，市場需求波動較大。林政賢預估，今年第1季至第2季全球電視面板，在LCD 電視面板成長約0.3%，而OLED 會有1.5 倍的成長空間。

電視面板三星電子

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