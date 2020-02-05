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2020台灣國際智慧能源周 四大主題整合綠能產業商機

2020-02-05 17:04經濟日報 記者張義宮／即時報導

「台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）」將於2020年10月14日至16日在台北南港展覽1館展出，匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」四大主題，預計吸引萬名國內外買主觀展採購。展覽期間配合多場專業研討會，打造全台唯一能源產業生態系。

能源轉型為全球共同目標，台灣亦不落人後，未來將發展為「亞洲綠能發展中心」，我國政府積極投入發展再生能源，「太陽能二年推動計畫」及「風力發電四年推動計畫」已奠定台灣新能源基礎，並吸引國際資金進入台灣。

下一步將加速推動智慧電網建構，讓電力系統全面升級，成為「創能」產業的後盾。能源周「太陽能」、「風能」、「氫能電池」及「儲能系統」四大主題環環相扣，不僅能因應能源廠商多角化經營模式，並能促進產業交流合作，提供業界垂直與水平的整合展示平台。

外貿協會表示，2019年該展指標參展廠商包含茂迪、友達、元晶、有成、聯合再生、沃旭、安能亞太、哥本哈根基礎建設基金及海龍離岸風電計畫，另有德國館、丹麥館及荷蘭館三大國家館進駐找尋國際合作夥伴，超過12,000名專業業者前來參觀，相較前一年度成長6%。

其中包含韓國、中國、日本、新加坡、越南、美國、德國、英國、俄羅斯等56國買主來台採購，並進行139場次一對一採購洽談會，是鏈結國內外商機最佳橋樑。

2020年「台灣國際智慧能源周」自本年1月13日起開放報名，展覽期間將配合四大展覽主題辦理超過10場次多元主題論壇，邀請國內外知名產業菁英分享最新技術及產業趨勢。

外貿協會表示，歡迎廠商踴躍報名，抓住「創能」、「儲能」與「節能」新商機。

太陽能外貿協會電池

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