群創南京、寧波廠　納入小區自主管理防疫

武漢肺炎疫情擴大，繼武漢封城後，江蘇省南京市、徐州市；浙江省杭州市、寧波市、溫州市、樂清市；河南省鄭州市；山東臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；福建省福州市都祭出「封閉管理」。群創光電設有南京廠、寧波廠，目前均尚未開工。

群創南京廠是中小尺寸面板的後段模組廠；寧波是IT及車用面板產品的模組廠。群創表示，南京、寧波都是實施「小區自主管理」，維持固定出入通道崗哨，出入者需量測體溫。

至於，是否會對生產造成影響？群創指出，由於這兩個廠區，都配合大陸春節假期延後復工政策，目前還沒開工，無法做預測性發言。