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牧德法說會強化防疫 高階主管與會者全戴口罩

2020-02-05 15:02經濟日報 記者尹慧中／即時報導

牧德今（5）日召開法說會，董座汪光夏以及總座陳復生率隊出席，與會者不僅量體溫，也全數戴口罩出席，強化防疫。

法說會牧德

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