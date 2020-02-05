刪除「工業」2字 中部科學園區管理局更名揭牌

中科管理局今日舉行正名揭牌典禮，將原機關名稱由「科技部中部科學工業園區管理局」，修正為「科技部中部科學園區管理局」。記者宋健生／攝影 分享 facebook

中科管理局今（5）日舉行正名揭牌典禮，配合「科學園區設置管理條例」於20l8年修正通過刪除「工業」2字，中科管理局將原機關名稱由「科技部中部科學工業園區管理局」，修正為「科技部中部科學園區管理局」。

中科管理局名稱刪除「工業」2字後，象徵園區邁向新的里程碑，放寬進駐園區的組織類型，將有利於引進多元類型的創新研發科學事業進駐，除協助台灣高科技產業的發展，也順應時代的趨勢並強化園區競爭力，讓中部科學園區早日邁向兆元產業園區。

今日揭牌儀式由局長許茂新主持，並邀請科學園區同業公會理事長沈國榮等園區廠商代表，以及中科管理局主管共同參與。

中部科學園區成立至今逾16週年，截至2019年底已成功引進206家高科技廠商，並有145家廠商入區營運，從業員工數達5萬817人、創歷史新高，2019年營業額估計已超越7,800億元，亦創歷史新高，展望今年可望挑戰8,000億元大關。

許茂新表示，回顧中部科學園區過去16年能有這麼亮眼的成績，主要為園區內工業生產的成長，為因應高科技產業發展趨勢，科學園區設管條例修正後，已放寬進駐資格，不再侷限於工業生產，更朝向科學創新與前瞻技術發展前進。