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缺地企業看過來！南科園區10.6萬坪廠房招租

2020-02-05 13:14經濟日報 記者游智文／即時報導

台南科學園區10.6萬坪廠房招租 圖／第一太平戴維斯提供
台南科學園區10.6萬坪廠房招租 圖／第一太平戴維斯提供
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找不到土地、廠房的企業看過來，第一太平戴維斯今（5）日表示，受託辦理南科園區廠房進行招租，位於台南科學園區北園一路及北園二路交叉路口，緊鄰台積電建置中的3奈米／5奈米廠，建物總面積10.6萬坪。

出租標的採高規格設計，樓板載重0.5噸到至1.5噸，包含辦公、作業廠房、研發中心及物流倉儲等不同規劃，符合科技廠商進駐即刻投產的需求。

政府積極招商引資，截至2020年1月中為止，累計投資台灣三大方案申請通過家數達339家，投資金額約8,641億元。

科技業及製造業回流帶動工業不動產需求，也讓工業土地價格持續上漲，去年主要工業區地價平均漲幅為4%，累計2014至2019年地價漲幅更達39%，企業回台設廠的成本明顯增加。

第一太平戴維斯表示，工業土地價格快速升高下，土地只租不售的科學園區受到廠商青睞，整體出租率達到87%，新竹園區、竹南園區、台中園區及台南園區出租率均超過九成，進駐機會一位難求。

其中南科園區目前土地出租率高達93%，以積體電路，光電及精密機械等產業為主，都是此波回流主要產業，包括半導體龍頭台積電、聯電、光電產業的群創、台達電及中強光電都在南科設廠。行政院也積極研議南科三期擴建計畫，以滿足廠商的需求。

第一太平戴維斯表示，招租南科園區的廠房，無論在規格或設計方面都可符合科技業的現代生產作業需求，樓板載重最重達1.5噸，樓高最高11米，可彈性分割出租，廠房開發案已通過環評審查，確保用水、用電及排汙量額度。

台積電戴維斯光電

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