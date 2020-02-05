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英業達今年高階電競機種增溫 筆電業務雙位數增長

2020-02-05 08:43經濟日報 記者吳凱中／即時報導

英業達（2356）去年拿下華碩高階電競機種訂單，今年隨著華碩下放更多代工訂單後，加上既有客戶宏碁、惠普、富士通訂單增溫，帶動英業達筆電中高階比重增加、產品ASP提高，全年筆電事業將迎來一成以上雙位數增長幅度。

英業達去年在利基型訂單上頗有斬獲，首度拿下華碩旗下ROG頂規電競筆電代工訂單，也取得宏碁高階電競主力產品系列Predator Hlios 300，及創作者系列新機款ConceptD 5／5 Pro等代工業務。

至於在商用及消費型部分，仍是以惠普相關訂單為大宗，同時亦有日系客戶富士通訂單加持。

據悉，繼去年華碩下單英業達頂規機款Mothership後，隨著華碩今年目標擴大中高階電競系列產品線，英業達也拿下相關代工訂單，對華碩電競機款出貨比重將進一步提升，有利產品ASP提高。

在英業達其他客戶方面，除原有宏碁電競、創作者系列產品外，隨著宏碁今年新品上市，英業達也取得部分更新機種訂單;而今年來自惠普、富士通訂單則仍以商用型、消費型幾款為主，今年將陸續出貨。

英業達去年第四季受惠客戶長假前積極備貨，帶動單季筆電出貨量來到500萬台，站上全年高峰，2019年總出貨量來到1,900萬台;展望今年，英業達內部已定下年增一成以上的增幅，顯見樂觀今年筆電業務成長性。

英業達電腦事業群總經理張輝表示，去年筆電出貨量增幅來自消費機型，幅度達一倍以上，但因消費機種單價低，對營收貢獻有限。相反今年主要成長則來自既有客戶新產品增加，尤其在高階機款部分有明顯成長，在產品組合優化下，樂觀預估今年價量都有高標以上雙位數成長表現。

在非中國產能部分，英業達有「三寶策略」，包含迅速、高靈活度及適應性高，也就是在如大馬迅速建立供應鏈工廠，並能達成客戶任何要求模式，以及很快適應在當地生產。

不過，筆電產業外在仍有隱憂，儘管中美貿易戰第一階段協議已簽署，對廠商轉移產能壓力驟減，但去年發酵至今，CPU缺貨問題仍然未解決，預期到今年第2季仍會短缺。同時，被動元件也不時有缺貨消息，但英業達對此不擔心。

在武漢疫情方面，英業達筆電主要生產基地位於中國大陸重慶，受疫情影響，預定本月10日復工。儘管開工延遲，但由於英業達首季處於淡季，筆電單季出貨仍維持15~20%季衰退幅度。

電競筆電英業達華碩

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