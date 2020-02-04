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返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

聚碩元月營收10.76億元 月增12.4%

2020-02-04 19:23經濟日報 記者何佩儒／即時報導

聚碩（6112）今天公布，元月營收10.76億元，月增12.4%，年增4.98%。

佳世達去年透過參與私募取得聚碩35%股權，成為最大股東，隨聚碩營收成長，也將帶動佳世達合併營收增加。聚碩今天股價上揚0.2元，收32.4元。

營收佳世達

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