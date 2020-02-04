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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

病毒疫情可能使中國大陸首季智慧手機出貨銳減

2020-02-04 18:18經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

新型冠狀病毒將重創中國大陸的智慧手機銷售，因為北京政府控制疫情的措施已阻礙物流並使各地商店門可羅雀。

多家研究機構對出貨量降幅的預測各不相同，反映疫情仍處於擴散階段，但一致認為疫情將造成傷害。Strategy Analytics預計，大陸智慧手機第1季出貨量將下降32%，由去年同期的約8,900萬支降至6,000萬支。Canalys將今年第1季度出貨量預測大幅下調至4,250萬支。

研究機構的共識是預期降幅會很大，原因是北京當局發布嚴格的指導方針，要求人群不得聚集於公共場所，並限制民眾前往許多地區。此外還延長春節假期，以降低病毒進一步擴散風險。

Canalys的行動業務副總裁彭路平（Nicole Peng）表示：「限制人們返回工作，而且不建議去公共場所。」「這正在影響零售和物流業」，拖慢包裝速度與減少出貨量。出貨量會否進一步下滑，主要取決於控制病毒的速度。

Strategy Analytics研究部門主管耳金革月隋倩（Linda Sui）表示，如果新型冠狀病毒疫情加劇，而且其他城市的災情也像武漢一樣嚴重，可能引發全球經濟在2020年陷入衰退。她說：「在這種情況下，全球智慧手機市場受到的負面影響將遠比預期嚴重。」她並指出，即便在最好的情況下，全球智慧手機市場也可能全年下滑2%，中國大陸可能減少5%。

彭路平表示，只有在多數工廠所在地廣東疫情加劇的情況下，生產線才會受到影響。如果發生這種情況，華為等製造業務聚集在此地區的企業，將面臨嚴重的中斷風險。蘋果的iPhone大部分在鄭州組裝，目前看來，似乎有望在延長後的春節假期結束後恢復生產。

她說，新型冠狀病毒影響生產的跡象將在未來兩到三周出現，並且取決於員工重返工作崗位和繼續工作的速度。

智慧手機疫情2019新型冠狀病毒武漢肺炎

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