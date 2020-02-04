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東京奧運NHK以8K轉播賽事 8K電視市場關注度躍升

2020-02-04 16:42經濟日報 記者張義宮／即時報導

2020年7月底日本東京奧運即將舉行，日本NHK將會以8K訊號轉播所有賽事，8K顯示設備需求將會快速提升，也使8K電視的市場關注度大幅躍升。

根據IHS Markit統計，2018年8K電視全球出貨量約2萬台，到了去年將快速成長到43萬台，預估2020年全球出貨量則飆漲到200萬台。在2020 CES上，廠商以將8K電視為展示的重點，SAMSUNG、LG、SONY、TCL都沒有缺席，甚至Sharp也回歸參展以展示8K始祖地位。

光電協進會產業分析師林政賢表示，目前8K的生態鏈中只有硬體準備好，電視台轉播的內容製作、拍攝、解碼、傳輸建置設備都尚未成熟，對於一般消費者而言，購買8K電視的誘因還不太大。

林政賢認為，現行各家廠商都靠影像處理晶片與演算法來強化畫質，讓觀賞者能體驗到即使沒有真正的8K內容，卻可以觀賞到類8K超寫實觀影享受。由於市場上4K電視中小尺寸面板價格競爭激烈，以及大陸廠商又將40 到60吋的面板價格壓得很低，導致各家品牌競爭壓力很大，不得不往8K高單價產品上去著墨。

2019年全球只有五個品牌量產了8K電視，預期2020年可以看到所有的主力品牌都將進入8K電視市場。林政賢指出，目前消費市場的電視售價，80到88吋價格約新台幣27萬至89萬元，在市場接受度來看，還是以金字塔頂端消費者為主。

雖然目前售價還要價不菲，但8K電視以儼然成為未來發展新的潮流，當轉播製作的拍攝與傳輸等建設都以完備，以及8K機種的價格達到消費者可以接受的水位，預期8K滲透率將會逐漸拉高，8K將成為電視的主流規格，真8K時代將隨之來臨。

7月東京奧運NHK以8K訊號轉播賽事， 8K電視市場關注度大幅躍升。記者張義宮／...
7月東京奧運NHK以8K訊號轉播賽事， 8K電視市場關注度大幅躍升。記者張義宮／攝影
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