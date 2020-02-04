親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

代工廠首家！金寶、泰金寶宣布員工請防疫照顧假給半薪

2020-02-04 11:28經濟日報 記者吳凱中／即時報導

武漢肺炎肆虐，政府宣布延後開學，學生父母可請「防疫照顧假」。科技廠多數表示「配合政府政策」，雖不影響全勤或考績，但幾乎都「給假不給薪」，但金寶電子（2312）及泰金寶電通今（4）日宣布，員工若有需要請防疫照顧假，請假當日將給予半薪，首開代工廠先例。

武漢肺炎疫情延燒，為協助員工提高自己自我防護管理，金寶電子與泰金寶電通決定主動發給在台灣員工共2,500人，每位員工5個口罩。

同時，配合防疫措施，金寶電子及泰金寶電通決定，員工若有需要請防疫照顧假，請假當日將給予半薪，並且不影響考績，共同為防疫努力。

金寶電子總經理沈軾榮表示，在12月第一周己查覺武漢肺炎事件會擴大，因此海外各廠區增加購買口罩作為庫存，同時，金寶電子及泰金寶電通目前位於東南亞工廠佔總產能90%以上，因此憑藉在泰國及菲律賓已累積20至30年人脈，我們仍可買到口罩支援台灣。

目前科技業對於「防疫照顧假」多傾向不影響全勤或考績，但幾乎都「給假不給薪」。

少數企業如台積電指出，員工家中如有12歲以下孩童，可請14天防疫假，且給半薪，但即使夫妻兩人都在台積電，僅一人可以享有權益。

在代工廠部分，目前也傾向「給假不給薪」，或內部人資部門仍在討論如何因應，尚未做出最後結論，像英業達就指出，遵照政府規定，同時基於照顧員工的出發點，英業達會配合政府措施及規定辦理。

泰金寶電通台積電

延伸閱讀

臨時人員防疫照顧假可照常給薪？宜縣府:等勞動...

港購防疫口罩遇困 官員稱將帶頭謹慎使用

學測閱卷全面防疫 進度未受影響

買口罩實名制 黃珊珊肯定政府已盡全力

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

供應吃緊 被動元件喊漲

2020-02-04 01:26

電阻搶手 國巨、大毅受惠

2020-02-04 01:25

華為、三星在陸生產 未中斷

2020-02-04 01:24

疫情攪局 華碩電競手機缺貨

2020-02-04 01:21

大陸延後開工 業者：PC供應問題不大

2020-02-04 01:20

台灣大永續發展 再獲肯定

2020-02-04 01:11

台企轉投資 FII、匯頂全躺平

2020-02-04 01:01

台積幼兒園 延後開學

2020-02-03 23:27

緯創 傳在印度布局PCB組裝

2020-02-03 23:04

鴻海：若員工提「防疫照顧假」不影響全勤

2020-02-03 17:01

智邦今年營收 有望維持雙位數成長

2020-02-03 14:45

AMD概念股／華擎本益比低 後市可期

2020-02-03 14:45

「NAND Flash可望再漲一波」記憶體中長線看俏

2020-02-03 14:45

手機產業面臨3風險 郭明錤保守看上半年大陸手機市場

2020-02-03 14:45

面板雙虎 「抗疫」英雄

2020-02-03 14:45

因應武漢肺炎衝擊 會計師為台商獻策

2020-02-03 13:16

耳溫槍客戶急單湧入 盛群松翰股價齊揚

2020-02-03 12:41

今年完工建案多 惠普第2季營運增溫

2020-02-03 12:18

外資重申聯發科持有評等 看旺鴻海大立光

2020-02-03 12:12

武漢肺炎擴散 外資：科技廠首季獲利拉警報

2020-02-03 11:44

手機產業三大風險 郭明錤保守看上半年中國市場

2020-02-03 11:24

電信業推進5G 爭取租稅優惠

2020-01-31 01:41

宏碁 搶視訊會議商機

2020-01-30 23:43

5G跨大步…官方應扮演要角

2020-01-30 23:17

挺5G產業…看看別人怎麼做

2020-01-30 23:17

疫情升溫…延後開工 衝擊蘋果供應鏈

2020-01-29 23:51

鴻海集團因應大陸肺炎 陸返台員工暫缓回陸廠區

2020-01-29 18:22

Mini LED商品化 電競、PID先點燈

2020-01-29 13:44

Q1法說 伺服器、車電也吸睛

2020-01-29 13:44

5G時代即將來臨 使用者體驗左右娛樂產業命運

2020-01-29 10:29

5G手機及去美化效益 半導體供應鏈今年續受惠

2020-01-29 10:27

武漢肺炎擴散 Google台灣辦公室傳暫時關閉至2月3日

2020-01-29 10:14

鴻海發布重訊：成立防疫指揮中心 掌握各廠商營運

2020-01-29 09:40

在陸台廠動態／鴻海調整陸產線 台積生產正常

2020-01-29 00:16

武漢封城 電子業面臨斷鏈危機

2020-01-29 00:16

科技業景氣／面板迎接春燕

2020-01-28 23:56

科技業景氣／電子代工犀利

2020-01-28 23:56

科技業景氣／被動元件翻身

2020-01-28 23:56

科技業景氣／IC設計題材多

2020-01-28 23:56
看更多

熱門文章

月底入袋 國民年金加碼3.97％

2020-02-03 14:00

台銀：防疫照顧假是否給薪 遵照政府規定

2020-02-03 19:38

防疫照顧全薪給假 企業表態

2020-02-03 23:31

供應吃緊 被動元件喊漲

2020-02-04 01:26

防疫假有薪嗎？ 電話被打爆…勞部最新回應

2020-02-03 14:21

新制勞退去年大賺4735億元 平均每位勞工分紅2萬2685元

2020-02-03 14:54

勞動部預告 11行業放寬7休1

2020-02-03 17:17

幸福企業 兆豐可請7天有薪防疫照顧假

2020-02-03 11:50

勞動基金去年大賺4,735億 勞工平均分紅2.2萬元創新高

2020-02-03 14:05

醫療險理賠武漢肺炎嗎？3大關鍵決定命運…

2020-02-04 10:00

和泰車：看車的人少了 下決定買車卻很快

2020-02-03 12:08

電阻搶手 國巨、大毅受惠

2020-02-04 01:25

武漢肺炎疫情拖累大陸經濟 元大寶華：比SARS更嚴重

2020-02-03 12:58

600億綠電投資大潮 來了

2020-02-03 23:07

疫情發酵／農產內外銷受阻 短期水果、葉菜類重損

2020-02-04 00:57

鴻海如因疫情延長陸廠停工 消息人士：恐影響出貨

2020-02-04 02:28

財政部公布1月口罩出口目的地 香港占最大宗

2020-02-03 15:45

王道銀行人事異動 香港分行行長李芳遠接任總經理

2020-02-03 15:06

5G競標恐再掀銀彈戰 台灣之星私募籌措160億資金

2020-02-03 12:46

外資重申聯發科持有評等 看旺鴻海大立光

2020-02-03 12:12

王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32

防疫拉警報 台銀、土銀大陸分行將採「輪班值」

2020-02-03 16:22

南山人壽外溢保單賣太好 國外組團來台參訪

2020-02-03 17:09

武漢肺炎衝擊國內經濟？　國發會憂大陸外溢效應　

2020-02-03 19:07

匯市爆量貶值…人民幣貶破7 台幣跟著溜滑梯

2020-02-04 00:36

面板雙虎 「抗疫」英雄

2020-02-03 14:45

耳溫槍客戶急單湧入 盛群松翰股價齊揚

2020-02-03 12:41

武漢肺炎影響 金管會宣布1月營運情形延期申報

2020-02-03 15:33

台積電員工請防疫照顧假 擬給半薪

2020-02-03 21:43

名家瞭望／杜芙若：中國、印度成長減速的背後…

2020-02-04 01:46

台灣1月口罩進口年減逾1成 9成3仰賴中國

2020-02-03 21:18

武漢肺炎引發避險需求 日圓回升至近2個月高點

2020-02-03 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top