代工廠首家！金寶、泰金寶宣布員工請防疫照顧假給半薪

武漢肺炎肆虐，政府宣布延後開學，學生父母可請「防疫照顧假」。科技廠多數表示「配合政府政策」，雖不影響全勤或考績，但幾乎都「給假不給薪」，但金寶電子（2312）及泰金寶電通今（4）日宣布，員工若有需要請防疫照顧假，請假當日將給予半薪，首開代工廠先例。

武漢肺炎疫情延燒，為協助員工提高自己自我防護管理，金寶電子與泰金寶電通決定主動發給在台灣員工共2,500人，每位員工5個口罩。

同時，配合防疫措施，金寶電子及泰金寶電通決定，員工若有需要請防疫照顧假，請假當日將給予半薪，並且不影響考績，共同為防疫努力。

金寶電子總經理沈軾榮表示，在12月第一周己查覺武漢肺炎事件會擴大，因此海外各廠區增加購買口罩作為庫存，同時，金寶電子及泰金寶電通目前位於東南亞工廠佔總產能90%以上，因此憑藉在泰國及菲律賓已累積20至30年人脈，我們仍可買到口罩支援台灣。

目前科技業對於「防疫照顧假」多傾向不影響全勤或考績，但幾乎都「給假不給薪」。

少數企業如台積電指出，員工家中如有12歲以下孩童，可請14天防疫假，且給半薪，但即使夫妻兩人都在台積電，僅一人可以享有權益。

在代工廠部分，目前也傾向「給假不給薪」，或內部人資部門仍在討論如何因應，尚未做出最後結論，像英業達就指出，遵照政府規定，同時基於照顧員工的出發點，英業達會配合政府措施及規定辦理。