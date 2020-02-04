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美國空調暖通製冷大展 台達秀樓宇自動化整合實力

2020-02-04 09:16經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

圖擷自AHR Expo 2020官網
圖擷自AHR Expo 2020官網
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台達電（2308）今（4）日宣布於美國奧蘭多參展空調暖通製冷大展 AHR 2020，展示完整樓宇自動化及空調相關解決方案。

此次AHR台達以「智慧建築、智慧城市」為題，整合旗下子公司樓宇領域的各項專精技術，包括Delta Controls與LOYTEC的樓宇自動化解決方案、VIVOTEK晶睿通訊的安全監控方案、Amerlux的商用專業照明，以創新科技協助樓宇及城市的管理者提升營運效率、降低能源耗用、同時兼顧居住者的使用體驗。

而具備物聯網功能，並將溫度感測、占用偵測、濕度與無線通訊整合於一的Delta Controls O3感測器2.0，此屆AHR 2020獲樓宇自動化創新大獎肯定，也將於台達展區吸睛展出。

台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅強調，智慧城市與樓宇仰賴各級設備和系統間的互聯互通，同時需要控制、安防、照明等許多技術。台達近年來併購多家公司，更完整了我們在樓宇自動化領域的能力。台達可為系統整合商、設施管理者和各級政府提供符合物聯網架構的專業解決方案，以互聯生智的科技，實現智慧樓宇、智慧城市。

台達展區以城市為應用場景，讓參觀者沿著橫越展區的道路體驗各式台達方案如何協助打造智慧建築及城市。例如整合子公司Amerlux照明、VIVOTEK安防攝影機及台達AC mini 電動車充電器的智慧充電站，透過樓宇控制軟體的管理，能按照充電當下的時間及使用者動態 來自動調整照明；而透過VIVOTEK的攝影機可辨別車牌或進行其他身分識別，來為授權車輛啟動電動車充電器。

台達電智慧城市物聯網

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