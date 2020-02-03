大陸叫停影視劇拍攝 VHQ-KY：今年集團重心為廣告後製

中國大陸已全面叫停影視劇拍攝，電影院線也暫停開放，VHQ-KY（4803）3日發出聲明，公司處在影視產業鏈尾端，現在製作的是已拍攝完成的作品，現有未完成的影視鏡頭，若全部完成至少需要一個財務季度以上，已簽約未拍攝或推遲拍攝的專案，還未出現任何取消的狀況；今年集團重心將放廣告後製，包括兩大京東與阿里巴巴合作電商廣告，今年廣告營收占比有望從三成成長至四成。

VHQ表示，中國影視劇市場依舊龐大並且需求還在不斷增長，相信在疫情結束之後會逐步恢復正常。以去年來說，集團的廣告後期製作和戲劇後製，營收占比分別為三比七；去年大陸廣告部分營收、利潤都達到了成倍增長，也與兩大電商阿里巴巴和京東形成戰略合作，製作相當規模數量的網路視頻廣告，今年會繼續加大合作力度。

此外，VHQ指出，今年第1季若與去年同期相比，營收會出現一定程度下滑，全年預估也會調整下修。不過疫情一旦結束，在第2至3季將會全力彌補。

此外，雖然實體電影院暫停開放，不過大陸對網路電影、網劇、短片的線上內容的需求，整體仍呈現高速增長趨勢，對比傳統影視劇行業，網路製作會更具靈活性，VHQ目前有來自國際客戶的網路平台影視作品，將有助推升集團訂單動能，強化現金流。