顏碩廷創立瑞愛生醫 首創光電式血紅素感測器

有鴻海「專利王」之譽的顏碩廷博士，創立瑞愛生醫進駐新竹科學園區，推出全球首創的光電式血紅素感測器，進軍居家預防醫學市場。

瑞愛生醫致力開發光電式血液感測技術，首創微型化家用血紅素感測器，積極布局預防醫學市場，也成功踏入居家健康管理的應用範疇，去年10月經科技部科學園區審議會核准投資2,000萬元進駐新竹科學園區，期望串聯新竹地區的學研機構能量，突破微型化、光電式生物檢測技術瓶頸，精準實現自主健康管理的關鍵一哩路。

瑞愛生醫成立於2017年，創辦人顏碩廷博士素有鴻海「專利王」之譽。在他的率領下，瑞愛生醫投入創新技術研發，已累積申請多項發明專利，成功開發出全球第一台可應用於居家自主健康管理的血紅素感測器，在關注人們排泄物的健康情況，落實早期發現早期治療的目標，專注預防醫學領域需求之際。還與國際級衛浴品牌客戶達成合作協議，深耕健康智慧馬桶的研發，力圖在居家健康管理市場中取得領先地位。

顏碩廷表示， 以往糞便或尿液篩檢須自行採集至醫院送驗，等待檢測結果時間較長，加上往返醫院的外部成本，能定期健康檢查的民眾比例不高；就臺灣現況而言，高達三分之一確診之大腸癌病患，一發現就是第三、四期，不僅五年存活率較低、醫療資源負擔較高外，治療後復發機率亦較第一、二期高。

因此，瑞愛生醫首創Bio-ICT光電檢測技術，能在10秒鐘左右檢出結果，有機會提高人們檢測頻率及早期檢出病徵之機率。若以每個月居家檢測一次為例，一年就有12筆數據結果，透過瑞愛生醫自主研發的手機APP進行統計分析與管理，可看出排泄物的生理變化趨勢，進而提示使用者是否到醫院進行複檢，達到化被動為主動之目標，對於每一、二年，或更久才檢測一次排泄物的現況而言，將會是全世界第一個排泄物健康管理的大數據。

瑞愛生醫獲獎無數，2019年入選國家新創獎、金漾獎、竹科創業新銳獎等，亦參加赴日InnoMED、荷蘭Rapid-Health、德國MEDICA、美國CES、日本Plug-and-Play等多項展會，同時在2020年初通過ISO13485認證。