國內電信業唯一 台灣大獲CDP最高等級「A」認證企業

台灣大(3045)永續成果發光，今(3)日宣布獲世界最大碳揭露組織CDP (Carbon Disclosure Project)《氣候變遷》評比最高等級「A」，為全台唯三上榜的A級企業，更是電信業唯一。

台灣大表示，同時再度蟬聯入選國際永續評比機構SAM 2020年永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2020)，連續三年蟬聯銀級獎 (Silver Class)，在ESG面向得分拿下全台電信業最高89分，為國內表現最優異的大型企業。

台灣大總經理林之晨表示，地球氣候變遷劇烈，節能減碳是世界所有大型企業刻不容緩的責任，必須視減碳為企業具體的營運目標，「Green」也是台灣大超5G策略的五大核心之一。

他說，自4G開台以來，就意識到急遽增長的用電量，始終嚴格自我要求，在用戶品質與降低環境衝擊間取得最佳平衡；不僅全力促成2G、3G關站，隨著5G開台在即，也站在永續的角度上，成功遊說政府完成「電信管理法」修正，推動5G網路基礎建設「共頻、共網、共建」政策，期望能更有效運用網路與頻率資源，同時減少用電量的浪費、降低全台碳排量。

台灣大自2015年開始積極回應CDP，今年首度獲評為最高等級「A」的企業。世界最大碳揭露組織CDP評等從「A」到「D-」，只有2%的企業被列入排行頂端的「A」評級，台灣僅3家企業入選。台灣大在十一項評分項目中，有六項獲得頂級評分，包括風險揭露(Risk Disclosure)、機會揭露(Opportunity Disclosure)、價值鏈議和(Value chain engagement)等，其中，更在治理 (Governance)、範疇1&2排放 (Scope 1&2 emissions)、範疇3排放 (Scope3 emissions)等三項，獲得最高A等級。