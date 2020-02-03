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無人計程車隊將推出 通用、特斯拉、 Mobileye大舉投入

2020-02-03 17:43經濟日報 記者張義宮／即時報導

預計於2020年推出無人計程車隊包括通用汽車旗下的Cruise、特斯拉， 以及Mobileye 將於法國巴黎、以色列特拉維夫， 以及南韓大邱等三都市部屬無人計程車隊。

Mobileye 持續投入開發全自動駕駛系統， 自行開發ADAS 技術｢Level 2+｣與BMW、福斯汽車、日產汽車， 以及中國的上汽集團和蔚來汽車等多家汽車廠商合作， 約有70%以上採用Mobileye 之技術， 並藉由其與汽車廠商之合作， 蒐集更多歐美等主要地區的行車資訊， 完成地圖繪製。

對於自駕車而言， 感測器是｢越多越好｣， 如果一個傳感器出現故障，剩下的感測器可以幫助確保汽車安全，最安全的系統則是使用多種感測器系統， 例如攝影鏡頭、雷達、超音波和光達（ LiDAR）。

專注於基於視覺的自駕車晶片公司Mobileye 不僅相信多種感測器的功能， 也相信基於攝影鏡頭系統的強大功能。在2020 年於拉斯維加斯舉行的消費電子展上，展示了一種僅使用攝像頭之自動測試車輛在耶路撒冷複雜的街道上行駛的情況，基於多個計算機視覺引擎和深層網絡的算法將來自攝影鏡頭的二維訊息建立到環境的3D 模型中。

光電科技工業協進會表示，台灣方面， 鴻海與飛雅特克萊斯勒（ FCA） 合作， 共同設立合資企業， 鴻海負責軟體資訊、行動科技部分， 並與阿里巴巴、騰訊、滴滴出行等電動車相關領域的大型資訊服務業者合作，提供全球性智慧化解決方案。 另一方面， FCA 集團與Waymo（ Google 旗下） 合作。

光電協進會認為，2020年台灣將實施無人載具實證運行計畫，交通部規劃2021-2025 年智慧運輸計畫， 規模達60 億元， 建設台灣自駕車示範場域，無人計程車隊的推出，除了場域的實證運行，需考慮自駕車相關法令的建立，台灣對於自駕車審驗機制是否已建立嚴謹？若實際驗證可行後， 將不失為智慧城市交通運輸方案之一。

自駕車感測器計程車

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