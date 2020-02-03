鴻海：若員工提「防疫照顧假」不影響全勤

大陸武漢肺炎疫情蔓延，全球科技製造大廠鴻海今（3）日提出兩點說明提到，有關「防疫照顧假」，若員工有提出需求，公司會配合政府政策辦理，不會影響員工全勤紀錄。

第二有關「廣東、溫州員工返台居家檢疫14天」，鴻海回覆說明，公司派赴大陸工作的員工，返台時將配合政府規定居家檢疫14天。