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大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

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鴻海：若員工提「防疫照顧假」不影響全勤

2020-02-03 17:01經濟日報 記者尹慧中／即時報導

大陸武漢肺炎疫情蔓延，全球科技製造大廠鴻海今（3）日提出兩點說明提到，有關「防疫照顧假」，若員工有提出需求，公司會配合政府政策辦理，不會影響員工全勤紀錄。

第二有關「廣東、溫州員工返台居家檢疫14天」，鴻海回覆說明，公司派赴大陸工作的員工，返台時將配合政府規定居家檢疫14天。

鴻海疫情

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