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微軟新創合作夥伴亞大基因 獲A輪融資8000萬元

2020-02-03 16:14經濟日報 記者彭慧明／即時報導

微軟新創合作夥伴、以基因定序大數據運算平台為主的亞大基因科技(ATGENOMIX)宣布，獲得多家共同投資完成A輪融資，從種子輪到A輪的總募資金額達新台幣8,000萬元，主要投資人包含達盈管顧旗下創投基金、Translink Capital，以及有勁生物科技創辦人詹佳翰等。

亞大基因表示，新一輪資金將用於發展國外市場客戶、建立與微軟全球共同銷售機制、擴張團隊在雲端運算（Cloud Computing）、生物資訊（Bioinformatics）、以及機器學習（Machine Learning）等領域的研發人才。

亞大基因去年進入第一期微軟加速器，成為微軟新創合作夥伴，在Atgenomix SeqsLab產品平台上結合微軟Azure big data雲端核心技術服務。亞大基因協助臨床研究機構及基因醫學系統建構基因體定序分析所需的高擴展性、高穩定性、及安全合規的Bio-IT運算管理平台。微軟看好亞大基因未來發展性，邀請加入旗下AI Infinity 人工智慧解決方案，創造更多市場機會。

Atgenomix SeqsLab平台產品除了希望與台灣各大基因體醫學研究中心合作，目前亞洲市場也與微軟相關業務團隊積極佈局中。包括與全球首屈一指臨床癌症基因檢測領導廠商行動基因（ACT Genomics）進行合作商談。

亞大基因新投資人大有來頭，達盈管顧擁有台灣與美國矽谷的生醫產業連結，目前投資超過60家公司，有超過20家公司因順利上市櫃或併購而成功退出。有勁生物科技創辦人（Yourgene Bioscience）詹佳翰過去主攻台灣產前檢測，有勁生技也在2016年底由英國公司Premaitha Health收購。矽谷創投Translink Capital曾投資AI新創Appier（沛星互動科技），對亞大基因未來發展美國、亞洲商業合作夥伴將是一大助力。

微軟創投基金雲端運算

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