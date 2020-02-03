陸境內記憶體廠正常運作 武漢肺炎疫情未造成供給問題

針對武漢疫情對全球記憶體產業的影響，TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查指出，位於中國境內的DRAM與NAND Flash記憶體廠，目前沒有任何產線有部分或全面的停線，代表生產數量在短期之內不會受到影響。加上第1季合約價已議定完成，TrendForce仍維持DRAM與NAND Flash合約價第1季小幅上漲的預估。

從DRAM供給面來看，中國DRAM生產重鎮的長鑫存儲位於鄰近武漢的合肥，目前工廠仍正常運作，擴產計畫按進度進行，短期不受疫情影響。在運輸方面，長鑫存儲屬中國半導體重點企業之一，領有國家級特殊許可證，不受現在禁令影響，因此中國境內客戶皆可按時出貨。另一家中國DRAM生產商福建晉華情況與長鑫存儲類似，工廠運作照常。

在DRAM原廠方面，三大原廠僅SK海力士無錫廠區坐落於中國境內，因距離武漢較遠，直接衝擊不大，且春節期間廠內員工多早已有排班計畫，因此產線仍如往常運作。整體而言，目前DRAM生產面實質影響不大，但後續仍須觀察整體物流運輸系統是否受疫情影響，出現物料短缺情勢。

從NAND Flash供給面來看，現階段長江存儲與武漢新芯都宣布非一線人員以外得以在家上班，廠務端人員則仍依照年節安排正常運作，並嚴格管制人員進出；但受到封城措施影響，在2/9以後人員復工方面則有隱憂，即便長江存儲及武漢新芯皆致力安排足夠產線人力以維持工廠運作。

長江存儲武漢廠目前產能僅占整體NAND Flash產業投片量約1%，對於市場供給造成的直接影響有限，但若疫情延長，可能影響原本安排在第2季開始的擴產規劃，有待持續追蹤。

在武漢以外，三星與英特爾分別在西安與大連設有NAND Flash工廠，三星西安廠是今年擴產的主力；英特爾大連廠目前沒有擴產規劃，根據TrendForce調查，由於兩座廠所處地區疫情衝擊較小，除基本防疫措施以外，間接人員則依照中國政府公告於2/3復工，工廠運作維持正常規劃。