數位經濟課稅 預定2020年底定案

資誠聯合會計師事務所今（3）日表示，OECD等137個國家已於上周宣布，將於2020年底推動新的課稅標準，包括線上搜索引擎、社交媒體平台等數位經濟產業，甚至銷售電腦軟硬體、行動電話、衣服、化妝品、品牌食品等，都有可能納入課稅，不再拘限於數位稅的框架。

資誠表示，目前包含OECD成員國在內，共有137個國家參與未來聯合實施數位稅的包容性架構（Inclusive Framework），各國於上周會議中決議，將於2020年底前達成課稅方案的協議。

資誠會計師曾博昇指出，根據OECD的報告，各國目前有一個明確的方針，基本上未來要提出跨國集團企業的利潤分配，要建立一個公式，將較多利潤歸屬到消費者所在市場的國家並課稅。

曾博昇表示，在OECD的提案中，數位經濟企業包括線上搜索引擎、社交媒體平台、網路中介平台、串流影音服務、線上遊戲、雲計算服務和線上廣告服務等；市場型企業則是指直接向消費者銷售服務或產品的企業，包含透過經銷商銷售給個人消費者的企業，譬如銷售電腦、軟體、家用電器、行動電話、衣服、化妝品、奢侈品、品牌食品，以及飯店和旅館業等。

曾博昇分析，原本基於數位稅的討論，已經擴及到市場型企業的範圍，很多直接面對消費者的品牌商都可能被納入課稅對象，OECD也將於7月討論確定最低稅負相關方針的提案，要在如此挑戰的時間表下建立全球一致的利潤分配機制，相信能為跨國企業帶來較佳的租稅確定性，但是在各國政府的政治考量、各家企業的商業模式差異之下，全球統一的機制仍然有高度困難。

曾博昇建議，在這場大國與區域之間的租稅競局中，不論政府或是企業，面對年底可能將推出的國際租稅新規則，必須要充分掌握變化趨勢，提前評估影響層面，提早規劃並做好因應，才能持續抱持國際競爭力。