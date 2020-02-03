手機產業三大風險 郭明錤保守看上半年中國市場

武漢肺炎持續肆虐，知名蘋果分析師、天風證券郭明錤釋出最新報告，警告手機品牌與產業鏈面臨三大風險，包含中國市場手機出貨將低於預期、且5G手機對廠商貢獻不足，及iPhone供應鏈將因肺炎影響導致出貨減緩，因此對上半年中國手機市場抱持保守態度。

根據最新調查指出，iPhone供應鏈受到武漢肺炎影響，故下修今年第一季出貨量一成，至3,600~4,000萬支，且因疫情不知何時穩定及消費信心是否會受到影響，故第二季出貨無法預測。

在此之前，蘋果已宣布2月9日前關閉在中國大陸的零售店。華爾街分析師預估，蘋果暫時關閉直營店，加上因受到疫情影響，中國各大城市交通會受到一定限制，情況若延續到2月底，蘋果在中國的銷量預估將有1百萬支受到影響。

郭明錤指出，2020年春節期間中國手機市場出貨衰退50~60%，導致目前通路約有5-6千萬支高水位庫存，不利相關廠商上半年出貨。去化庫存為目前中國Android品牌當務之急，若品牌商展開積極促銷，庫存水位有機在第二季末至第三季降至正常水位，但在去化過程中將不利中國品牌與相關供應鏈出貨。

據調查，中國手機市場去年出貨約3.6~3.8億支，預估在5G換機需求低於預期，以及武漢肺炎爆發影響消費者信心下，中國手機今年出貨將衰退15%，降至3.1~3.3億支。

再者，5G智慧手機對Android品牌的換機需求貢獻小於預期。從三星去年第四季出貨及今年1月出貨來看，衰退將近5~10%，分別達6,900萬支、2,300萬支，意味5G對高階手機換機需求與品牌價值並無貢獻。