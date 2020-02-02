美國西部光電展 光電協進會帶領廠商爭取北美商機

全球光電界重要會議暨展覽盛會美國西部光電展（SPIEPHOTONICS WEST）將於今年2月4日至2月6日於美國舊金山莫斯康展覽中心（Moscone Center）登場。此為目前全球光電領域最大的專業展會， 由全球光電領域最具規模之國際光電工程學會（SPIE）主辦。

在經濟部國際貿易局推廣下，光電協進會首次以台灣館的形式籌組參展團，邀請揚明光學、保勝光學、上暘光學、國立台灣科技大學、和蓮光電、中華立鼎光電、聯亞、聯鈞、光鋐、華信、神詠精密光學、錼創、騰錂鐳射、合盈、紘立、巨晶、台灣彩光、台亦、宏明共計16 家指標性台灣光電光學半導體業者共同參展，展出各類光電半導體材料及光學元件、光學鏡頭、Micro LED、雷射元件等產品，預計將成功吸引眾多國際買主參觀，廠商也已準備好大展身手搶攻美國光電應用市場的商機。

去年（2019）三天展期，總計吸引來自海內外23,000 專業人士到場參加展會， 參展廠商約1,350家，展覽期間共計有超過5,300篇論文發表， 議題遍及生醫、雷射、光電、微型製造、光學微機電等專業領域，打破以往紀錄，今年主辦大會表示參觀人數亦將再創高峰，盛況空前。

光電協進會（PIDA）表示，光電產業積極轉型開發新應用，將逐步看見成果，近期雖智慧型手機進入成長高原期，但受惠高階智慧型手機漸朝多鏡頭發展， 加上車用鏡頭等需求增加， 108 年我國光學鏡頭產值616 億元，較上年同期增加13.9%，由於我國光學業者具尖端技術及製造優勢， 帶動我國光學鏡頭產值近5 年多維持在600 億元以上。

由於安全監控、3D 感測VCSEL 及光達雷射市場應用需求提升，預估2020年紅外線LED 跟紅外線雷射市場規模為21.43億美元， 較2018 年市場規模提升64％；且隨著LED顯示螢幕於HDR 市場應用、零售百貨、會議室市場需求增加， 2019年全球小間距LED顯示器市場規模約25億美元， 較2018年成長31%。

未來隨著8K 需求增加、技術改進，以及成本下降，LED顯示器的應用場景逐漸從專用走向商用，如電影院、企業會議、家庭劇院市場等，甚至不排除往更高階的消費性市場移動， 帶動小間距LED顯示器的市場規模倍數成長， 預估2019~2023 年的CAGR 為50%。