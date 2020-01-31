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圓展視訊會議確保商務溝通安全不斷線 在家工作好幫手

2020-01-31 16:08經濟日報 記者張義宮／即時報導

圓展科技（ 3669）推出全新USB雲端視訊會議協作解決方案，免去面對面客戶拜訪、頻繁商務出差與舟車勞頓辛勞，提供商務工作者方便且安全的溝通新選擇。

全新AVer CAM520 Pro視訊會議攝影機與AVer VC520 Pro視訊會議系統都配備18倍變焦鏡頭，VC520 Pro更配備高品質免持電話揚聲器，透過串接收音範圍可達45英尺，即使與會者身處世界二端，也能享有緊密協作的親切感，讓商務溝通輕鬆又安全。

圓展指出，AVer CAM520Pro高度相容於各種雲端視訊軟體，並取得國際知名視訊軟體ZOOM認證。透過18倍變焦鏡頭、Full HD 1080p高清解析度搭配60fps高畫質影像，使用者能專注於更複雜的細節；適合作為向遠端濳在客戶展示最新產品，或是與世界各地的團隊成員進行腦力激盪。

此外，採用Sony超高感度True WDR 感光器，能精準控制曝光值，即使在非專為視訊會議設計的房間內，甚至在惡劣的照明條件下仍然能提供穩定且清晰的影像。CAM520 Pro也內建SmartFrame智能自動對焦框選功能，能掃描偵測人像，並根據情境變化自動平移、對焦及調整為理想的視野範圍；適用於攝影機已架設好開始進行會議時，晚到的與會者陸續抵達，SmartFrame就能自動調整將所有人納入會議畫面中。

AVer VC520 Pro除了擁有與AVer CAM520 Pro相同的18倍變焦鏡頭、True WDR和SmartFrame功能外，更額外提供可擴充的喇叭揚聲器。標準配備一個喇叭揚聲器可清晰接收15英尺內的聲音，透過額外再串接二個喇叭揚聲器，可將收音範圍擴大到45英尺，滿足最大會議室的音效需求；使用者更可加裝360°全向型麥克風讓收音更清晰。

此外，直覺式的觸控面板讓使用者能夠輕鬆、迅速調節音量或開啟消除回音功能，確保在遠程合作的兩方都能清楚地聽到會議中的一字一句，進行有效率、高生產力的互動協作。

520揚聲器鏡頭

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