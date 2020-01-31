親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陸延後開工 三大電子生態圈斷鏈

2020-01-31 01:04經濟日報 記者李珣瑛簡永祥尹慧中／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，直接衝擊大陸記憶體面板、電路印刷板的生產重鎮湖北，更波及大陸其他省分的開工時間，造成三項電子關鍵零組件供應「卡關」。IHS Markit埃士信全球顯示部門研究總經理謝勤益昨（30）日表示，電視整機廠為確保出貨順暢，啟動對面板廠「搶單」大作戰，估TV面板本季價格大漲5-6美元。

大陸前兩大面板廠京東方、華星光電以及中小尺寸一哥天馬都落腳武漢。謝勤益表示，現在大陸面板廠依各地方政府要求延後開工，員工未返回職場、材料供應也受影響，韓國及台灣面板的大陸工廠都被波及。2月工作天數減少，影響在陸面板廠產能利用率減少15-20百分點。

謝勤益說，電視整機廠多已確定全年出貨計畫，恐慌面板缺貨，已經展開追加訂單的「搶單」行動，將帶動電視open cell面板報價漲幅，估計將從去年底上漲1-2美元，來到今年首季的大漲5-6美元的規模。

台灣面板廠昨天股價全面應聲重挫，群創、彩晶雙雙跌停；背光模組廠瑞儀下挫11.5元，以103.5元的跌停價收盤。

武漢是中國大陸記憶體製造重鎮，包括長江存儲和武漢新芯，曾有法人認為二大廠出貨受阻對其他記憶體廠有利，但據了解，目前二大記憶體廠NAND Flash和NOR Flash仍出貨正常，相對影響輕微。加上二家業者全球市占不高，科技廠可透過美光、三星、SK海力士或台廠南亞科、旺宏、華邦電等廠商採購，不致斷鏈。

記憶體廠仍緊盯疫情發展，主要擔心疫情衝擊全球經濟及消費，拖慢記憶體復甦腳步。南亞科、華邦電和旺宏昨日股價重挫，跌幅均逾8%，華邦電以跌停價17.3元作收。

目前產業與機構預測，武漢肺炎對PCB廠商硬板廠的影響高於CCL材料商，硬板廠中，定穎產能最集中該區域而影響最大。台資PCB廠商在湖北一帶當地直接設廠者有欣興黃石廠、健鼎仙桃廠，定穎黃石廠。

業者指出，現在是產業淡季，若以13日開工來算，2月影響約半個月，湖北武漢較嚴重，仙桃、黃石距離武漢開車都各約一小時，黃石交通相對便利。

分析師推估，欣興黃石廠區受當地交通運輸影響，對今年首季獲利的影響僅0.36%，估計對健鼎仙桃廠影響獲利僅1.76%，至於黃石廠出貨延後對定穎獲利影響達22.64%。

疫情延燒影響三大電子零組件 圖／經濟日報提供
疫情延燒影響三大電子零組件 圖／經濟日報提供
分享

面板記憶體南亞科

延伸閱讀

眼看他國包機撤僑 數千外國人仍無助困湖北

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成...

散播武漢肺炎不實消息 新竹地檢署從嚴從速偵辦

武漢肺炎／兩千居家隔離者請假大問題 政府拚修...

相關新聞

宏碁 搶視訊會議商機

2020-01-30 23:43

台灣、大遠傳 OTT流量攀峰

2020-01-30 23:43

因應武漢肺炎！Google關閉台灣辦公室 2月3日恢復營運

2020-01-30 15:18

被動元件 最快Q2供需平衡

2020-01-30 14:46

特斯拉財報優 宣德、貿聯踩油門

2020-01-30 14:46

武漢肺炎衝擊鴻海科技園生產 影響員工逾萬人

2020-01-30 09:32

疫情升溫…延後開工 衝擊蘋果供應鏈

2020-01-29 23:51

鴻海集團因應大陸肺炎 陸返台員工暫缓回陸廠區

2020-01-29 18:22

Mini LED商品化 電競、PID先點燈

2020-01-29 13:44

Q1法說 伺服器、車電也吸睛

2020-01-29 13:44

5G時代即將來臨 使用者體驗左右娛樂產業命運

2020-01-29 10:29

5G手機及去美化效益 半導體供應鏈今年續受惠

2020-01-29 10:27

武漢肺炎擴散 Google台灣辦公室傳暫時關閉至2月3日

2020-01-29 10:14

鴻海發布重訊：成立防疫指揮中心 掌握各廠商營運

2020-01-29 09:40

在陸台廠動態／鴻海調整陸產線 台積生產正常

2020-01-29 00:16

武漢封城 電子業面臨斷鏈危機

2020-01-29 00:16

科技業景氣／面板迎接春燕

2020-01-28 23:56

科技業景氣／電子代工犀利

2020-01-28 23:56

科技業景氣／被動元件翻身

2020-01-28 23:56

科技業景氣／IC設計題材多

2020-01-28 23:56

科技業景氣／記憶體需求增

2020-01-28 23:56

科技業景氣／晶圓廠產能緊

2020-01-28 23:56

科技業景氣／2020 5G引領風騷

2020-01-28 23:56

電玩展將登場 遊戲業搶商機

2020-01-28 23:18

智慧城市展 將秀新應用

2020-01-28 23:18

工業電腦廠 樂觀看景氣

2020-01-28 23:18

本土網通產能調度就緒 全力衝業績

2020-01-28 22:11

電源廠 南向布局加速

2020-01-28 22:11

吳敏求揭秘 旺宏靠大數據做好品質

2020-01-28 12:36

鴻海看好5G網通 5年後3產業新品市占看1成

2020-01-28 12:30

鴻海尾牙他最衰「痛失250萬大獎」！郭台銘一聽原因笑場

2020-01-22 20:48

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

口罩管制玩真的！ 財政部：違規嚴重最高罰三倍

2020-01-30 19:15

彰銀不肖理專挪用資金10年 金管會證實涉6300萬、4名客戶受害

2020-01-30 18:49

口罩來了！這家公司過年5天拚出近70萬片

2020-01-30 14:50

股匯同步重挫！ 新台幣開盤重貶1.44角

2020-01-30 09:13

武漢肺炎衝擊鴻海科技園生產 影響員工逾萬人

2020-01-30 09:32

彰銀理專涉挪用客戶資金 金管會恐開罰

2020-01-30 13:17

行政院：將每日徵購400萬片口罩 售價不高於每片8元

2020-01-30 12:37

武漢肺炎疫情擴散 法人：對中國經濟的影響比SARS嚴重

2020-01-30 15:52

武漢封城 有國銀行員回不了家…

2020-01-30 09:00

種電要課稅 中部開第一槍

2020-01-30 13:25

武漢肺炎旅平險賠不賠？這兩個問題最夯

2020-01-30 17:00

現金禮券消費 可索取發票

2020-01-30 03:30

被動元件 最快Q2供需平衡

2020-01-30 14:46

武漢肺炎衝擊 富邦人壽理賠從優從寬

2020-01-30 15:25

2019買賣移轉站上30萬棟 武漢肺炎恐為買氣添變數

2020-01-30 17:00

壽險業 去年驚爆近3,000億元匯損

2020-01-30 19:46

新台幣午盤大貶2.56角 暫收30.262元

2020-01-30 12:33

外資殺出 新台幣匯率重貶2.71角 收30.277元

2020-01-30 16:10

特斯拉財報優 宣德、貿聯踩油門

2020-01-30 14:46

武漢肺炎衝擊信心 新台幣早盤一度重貶逾1.5角

2020-01-30 12:06

因應武漢肺炎！Google關閉台灣辦公室 2月3日恢復營運

2020-01-30 15:18

台幣一度貶2.44角 亞幣之最

2020-01-30 14:46

健喬信元公告 瑞安大藥廠觀音廠4月30日將全部停工

2020-01-30 19:18

武漢肺炎擴散 外資：鴻海等台廠受影響較小

2020-01-30 13:08

雲頂郵輪集團深化台灣市場 雙品牌、雙母港南北佈局

2020-01-30 12:57

雲頂郵輪雙品牌南北布局台灣市場 主打雙船、雙港

2020-01-30 14:30

若武漢工廠停工 國發會：台灣可能有轉單

2020-01-30 15:50

支付關係人利息 有條件列報

2020-01-30 03:30

境外稅額扣抵 留意換匯日

2020-01-30 03:30

台積電聯電中國大陸廠正常營運 不受武漢肺炎影響

2020-01-30 12:26

新北口罩工廠已動工 三天內補足10萬片

2020-01-30 17:20

因應武漢肺炎延後開工 研華：2月營收受15%影響

2020-01-30 16:19

大陸台商捐贈武漢肺炎防疫 需注意稅務規定

2020-01-30 15:26

台新銀攜手中山財管系 AI金融挑戰賽決選揭曉

2020-01-30 13:23

鴻海開工團拜 所有人員量體溫

2020-01-30 10:00

酒品試飲 課菸酒稅

2020-01-30 03:30

銀行又爆理專A客戶錢 十年A了6,300萬元

2020-01-30 19:01

武漢肺炎延後開工 南亞塑膠工廠受衝擊

2020-01-30 12:59

艾美特推防疫新品 年後訂單急追

2020-01-30 14:46

日本露天Ruten Japan在台開站 搶攻日本代購跨境商機

2020-01-30 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top