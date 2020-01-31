陸延後開工 三大電子生態圈斷鏈

武漢肺炎疫情延燒，直接衝擊大陸記憶體和面板、電路印刷板的生產重鎮湖北，更波及大陸其他省分的開工時間，造成三項電子關鍵零組件供應「卡關」。IHS Markit埃士信全球顯示部門研究總經理謝勤益昨（30）日表示，電視整機廠為確保出貨順暢，啟動對面板廠「搶單」大作戰，估TV面板本季價格大漲5-6美元。

大陸前兩大面板廠京東方、華星光電以及中小尺寸一哥天馬都落腳武漢。謝勤益表示，現在大陸面板廠依各地方政府要求延後開工，員工未返回職場、材料供應也受影響，韓國及台灣面板的大陸工廠都被波及。2月工作天數減少，影響在陸面板廠產能利用率減少15-20百分點。

謝勤益說，電視整機廠多已確定全年出貨計畫，恐慌面板缺貨，已經展開追加訂單的「搶單」行動，將帶動電視open cell面板報價漲幅，估計將從去年底上漲1-2美元，來到今年首季的大漲5-6美元的規模。

台灣面板廠昨天股價全面應聲重挫，群創、彩晶雙雙跌停；背光模組廠瑞儀下挫11.5元，以103.5元的跌停價收盤。

武漢是中國大陸記憶體製造重鎮，包括長江存儲和武漢新芯，曾有法人認為二大廠出貨受阻對其他記憶體廠有利，但據了解，目前二大記憶體廠NAND Flash和NOR Flash仍出貨正常，相對影響輕微。加上二家業者全球市占不高，科技廠可透過美光、三星、SK海力士或台廠南亞科、旺宏、華邦電等廠商採購，不致斷鏈。

記憶體廠仍緊盯疫情發展，主要擔心疫情衝擊全球經濟及消費，拖慢記憶體復甦腳步。南亞科、華邦電和旺宏昨日股價重挫，跌幅均逾8%，華邦電以跌停價17.3元作收。

目前產業與機構預測，武漢肺炎對PCB廠商硬板廠的影響高於CCL材料商，硬板廠中，定穎產能最集中該區域而影響最大。台資PCB廠商在湖北一帶當地直接設廠者有欣興黃石廠、健鼎仙桃廠，定穎黃石廠。

業者指出，現在是產業淡季，若以13日開工來算，2月影響約半個月，湖北武漢較嚴重，仙桃、黃石距離武漢開車都各約一小時，黃石交通相對便利。