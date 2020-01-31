高績效教練／5G來了，你準備好了嗎？

世界各國的資通信業早在幾年前就爭先恐後的喊：「5G來了！」最後大家總算達成共識——「2019年是5G元年，2020年5G進入全球商轉！」行政院於2019年核定「台灣5G行動計畫」，蔡總統也宣布2020年進入5G時代，未來一切都將智慧化（SMART everything）。顯然5G將改變世界的產業，影響每個人的工作和生活。美國總統川普說：「5G是美國必須贏得勝利的競賽。」國際上也公認：「誰能擁有5G，誰就是世界霸主。」

龜井卓也於東京大學工學部研究所畢業後，2005年進入野村綜合研究所服務，主要幫資訊通信業者客戶進行經營管理、訂立策略等業務。

龜井卓也在《5G來了》（5G is coming）的書中，用三個未來案例——20多歲的都會上班族、40多歲的工廠生管主管，以及70多歲的退休族的故事，讓讀者一窺5G如何改變世界，並如何影響生活和商業型態。

5G帶來新科技、新應用、新商務，賦予每個人創造新價值的機會，為以往無關通訊的產業帶來全新的創新與競爭；也就是說任何個人和組織都有創業的機會，若成功的話可享受創業紅利；造成新微企業如雨後春筍般在各地紛紛探出頭來。

龜井卓也以簡單易懂的解說方式，帶領大家輕鬆認識5G，就算你是科技素人、通訊小白、金融庶民、媒體門外漢，對資通訊技術一竅不通，也不用擔心看得「霧煞煞」。從本書中可以學到的活用觀念有三：

一、5G是一個發明平台：高通企業認為，通訊業將原來的商業模式從B2B+B2C調整為B2B2C。換句話說，通訊業者先將5G增添附加價值提供給服務供應商，再由其轉化為新功能，提供給終端客戶，可深入運用提供智能客服和精準行銷。

二、個資風險：5G開通達100%覆蓋率需時間分段達成。不過，期待與失望有時會成正比，認證方便也潛藏洩漏隱私的風險。大家習於將供應商的服務條款直拉到底，輕易按「同意」就把隱私權交出去了，畢竟，服務供應商擁有愈多個資愈能掌控風險。此外，透過評分及加分機制可讓消費者有感，如車險業的「PHYD」（Pay How You Drive，按駕駛行為付費）即是一例，也就是說「安全駕駛可少繳保費」。

三、為終端客戶創造新價值：5G的基本結構是感測器、雲端、執行器，標準服務模式是「XaaS的訂閱服務，其重心已從資通訊業移至服務供應商。與其被動承受不如主動運用5G成為新時代的勝利組。

5G來了，6G還會遠嗎？如果說4G是十倍速時代、那麼5G是百倍速時代，6G就是千倍速時代。這是個「加零競速」的時代，也是個「一切皆服務、一切皆智慧」的時代。5G的未來趨勢如自駕車、量子運算、區塊鏈運用、沉浸式體驗、數位分身等將很快逐一實現，人人都可得利，但必須比以往的速度快上百倍，甚至千倍，重點是「你準備好了嗎？」

（作者是資深企管顧問）