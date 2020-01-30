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燦坤：開學季到來 將帶動筆電及桌機銷售熱潮

2020-01-30 18:36經濟日報 記者張義宮／即時報導

隨著開學季即將到來，3C通路龍頭燦坤認為，將帶動一波筆電及桌機的銷售熱潮，預估將較平日業績成長二成。

燦坤規劃2/6至2/17推出新春購物節檔期，針對多款開學季熱銷商品提供獨家優惠，目前市場主流筆電多以2至3萬元的15吋 intel core i5為主，其中輕薄筆電約佔50%，尤其是重量在1.5kg以下並具有翻轉、觸控功能及配備SSD硬碟的商品，都較受消費者青睞。電競筆電需求也持續增長，除ROG系列筆電持穩銷售，類電競筆電也將擴大需求，目前電競筆電已佔整體筆電銷售約23%。

桌機部分則以多功能機型較受歡迎，可同步滿足文書、電競及影音娛樂需求，除了功能導向外，也有越來越多消費者重視外型設計，塑造出個人風格。鍵盤滑鼠的銷售預計也將在開學季成長15-20%，消費者較偏好選擇無線款式，燦坤獨家推出PHILIPS無線鍵鼠組，優惠價五百有找！

此外，強調行動化的裝置如耳機、平板、手機等也是開學季的熱銷商品，包含iphone 11及airpods 2nd都享有活動優惠價，AirPods Pro現貨供應搶購中！

燦坤指出，開學季最受矚目的新機則為2月3日開賣的Samsung Note10 lite，具備6.7吋劇院級螢幕及超強三鏡頭，無論是超廣角或遠距攝影都可拍出精彩照片，消費者可於燦坤全台門市與線上購物同步購買，燦坤再獨家贈送市價990元原廠行動電源。

電競筆電燦坤三鏡頭

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