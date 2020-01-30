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康寧董座宣布：2023年前全年營收增30億美元

2020-01-30 16:18經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

康寧（紐約證交所代碼：GLW）今日公布2019年第4季暨全年業績，董事長、執行長暨總裁魏文德（Wendell P. Weeks）並宣布，有信心於2023年前將全年營收增加30-40億美元，並提高利潤。

魏文德表示，受惠於三大事業群的強勁表現，康寧2019年營收成長2%。已超前重點成長計劃，並且採取措施來因應顯示科技事業群、光學通訊事業群客戶的變化與市場變動所帶來的重大影響。雖然2019年的成長未能達到長期目標，但康寧再度優於整體市場表現，且有望在2020年重整旗鼓，達成在接下來4年策略與成長架構所設定的目標。

在2023年以前，康寧預期年複合銷售成長率可達6-8%、每股盈餘的年複合成長率可達12-15%、RD&E、資本和併購投資達100-120億美元。康寧也計劃增加營業毛利率和資本回報率，並回饋股東80-100億美元，包含年度每股股利至少增加10%。

康寧董事長、執行長暨總裁魏文德表示，為達成策略與成長架構的目標，計劃在2023年前將全年營收增加30-40億美元，並提高利潤。康寧有充分的信心達成此目標，因為康寧密切配合各市場進入平台的主要成長動能，扎穩根基來創造與銷售新產品組合。並計劃在消費者已經會購買的產品中注入更多康寧的技術含量，讓我們在高度競爭的市場中仍能持續成長。

魏文德進一步指出，相信這個策略的優勢已經不證自明。在汽車市場，雖然汽車銷售趨弱，但康寧的環境科技產品銷售卻增加16%。在消費性行動電子產品方面，即便智慧型手機銷量下跌，康寧特殊材料事業群的銷售卻成長8%。在生命科學領域，受惠於細胞培養和基因治療的新產品，讓康寧的成長超過產業的平均水準。

康寧營收

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