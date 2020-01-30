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武漢疫情升溫少出門　myVideo春節流量創新高

2020-01-30 15:08經濟日報 記者黃晶琳／台北即時報導

今年春節長假受到武漢肺炎疫情的擴大影響降低民眾出門意願，讓OTT影音平台流量更創下新高紀錄。台灣大哥大旗下OTT影音平台myVideo最新統計，今年春節連假進站人次衝破1,100萬次再創新高，較去年同期大幅提升超過一成；加上myVideo熱門強片《82年生的金智英》、《小丑》、《從前，有個好萊塢》的帶動下，觀賞付費人次年增率也超過二成。

myVideo指出，武漢肺炎疫情持續升溫，不少民眾選擇留在家中欣賞熱門影片，闔家團圓的除夕夜(1/24)仍然是春節連假期間流量最高峰，全站以電影館的人氣最旺。

過年期間民眾利用凱擘及台灣大寬頻數位機上盒觀看myVideo，也較平日高出四成，可見大螢幕收看影音仍是主流。若依影片類型來區分，不同於往年總是動作冒險片盤據榜單的情況，今年前三名依序為探討韓國女性社會角色的《82年生的金智英》、本屆奧斯卡獎入圍11項大熱門《小丑》、以及同樣入圍奧斯卡獎10項《從前，有個好萊塢》；尤其以《82年生的金智英》為首的「深度品味」電影，因顛覆傳統女性思維的劇情，在年節闔家團圓期間勇奪收視冠軍；卡通影片《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》則是春節父母哄兒首選。

除了電影外，myVideo戲劇館在春節期間的收視也開紅盤，在韓國創下收視率破20%的醫療韓劇《浪漫醫生金師傅2》拿下冠軍，亞軍是由柯佳嬿與許光漢領銜主演、被劇迷大呼「超燒腦」的魔幻推理愛情劇《想見你》獲得，第三名則是myVideo與東森戲劇40台獨家合作網台直播的《美味滿閣》。從前十名榜單來看，韓劇就佔據了五名，但近年來製作精緻、劇情講究的台劇能量也不可小覷，myVideo投資的優質台灣戲劇，包括大慕影藝《做工的人》、七十六号原子《七十六号恐怖書店之恐懼罐頭》、消防職人電視劇《火神的眼淚》，都將在今年陸續與觀眾見面。

綜藝類型方面，myVideo連續第六年獨家線上直播除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，今年因演出陣容強大，包括鄧紫棋、謝金燕、伍佰、楊丞琳、ØZI、高爾宣、周興哲、艾怡良等，超強卡司吸睛效果驚人，收看直播人數更較去年成長三成。

myVideo收視最高點落在韓國新生代男團「AB6IX」，以及有「國民姊夫」AKIRA助陣的日本唱跳天團「EXILE放浪兄弟」演出；台灣大打造的華人原創歌舞短片《奇幻書店》首次攻蛋表演，以及台灣大總經理林之晨大秀射籃美技，送出3萬8千元myfone購物金，也是當晚節目的一大亮點。

春節台灣大哥大電影

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