1月CCI續揚 投資股票時機上升最多
中央大學台經中心今（30）日公布1月消費者信心指數（CCI）調查的總數85.3點，上升1.02點。六項子指標全數上升，「物價水準」呈現下滑，其餘指標均上揚，而上升最多為「投資股市時機」。
CCI包含六項分項指標全數上升，分別為「投資股市時機」、「國內就業機會」「國內經濟景氣」、「家庭經濟狀況」及「未來半年購買耐久財時機」及「國內物價水準」信心指數。
其中，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，1月調查為68.10點，較上個月調查結果上升2.5點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，1月調查結果為86.7點，與上個月調查結果相較上升1.25點。
而「未來半年國內物價水準」雖然項目指數上升幅度最小，但已止跌回升，1月調查結果為53.40點，與上個月調查結果相較上升0.35點。
不過，若從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。台經中心說明，CCI的六個子項指標區間為0至200，分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，在0至100之間則屬於「偏向悲觀」
1月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為1月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2766位20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。
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