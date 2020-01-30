1月CCI續揚 投資股票時機上升最多

中央大學台經中心今（30）日公布1月消費者信心指數（CCI）調查的總數85.3點，上升1.02點。六項子指標全數上升，「物價水準」呈現下滑，其餘指標均上揚，而上升最多為「投資股市時機」。

CCI包含六項分項指標全數上升，分別為「投資股市時機」、「國內就業機會」「國內經濟景氣」、「家庭經濟狀況」及「未來半年購買耐久財時機」及「國內物價水準」信心指數。

其中，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，1月調查為68.10點，較上個月調查結果上升2.5點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，1月調查結果為86.7點，與上個月調查結果相較上升1.25點。

而「未來半年國內物價水準」雖然項目指數上升幅度最小，但已止跌回升，1月調查結果為53.40點，與上個月調查結果相較上升0.35點。

不過，若從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。台經中心說明，CCI的六個子項指標區間為0至200，分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，在0至100之間則屬於「偏向悲觀」