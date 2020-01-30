親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台部落客狂掃2000個口罩寄大陸 「救親人」做法引發網友激辯

鴻海開工團拜 所有人員量體溫

2020-01-30 10:00攝影中心 記者林澔一／即時報導

鴻海董事長劉揚偉與鴻海高層上午在土城總部開工團拜，所有進出人員必須先量體溫、確認沒有發燒。創辦人郭台銘並未現身。

鴻海董事長劉揚偉（中）上午與鴻海高層出席團拜。記者林澔一／攝影
鴻海董事長劉揚偉（中）上午與鴻海高層出席團拜。記者林澔一／攝影
分享
鴻海廠區嚴格檢查進出人員體溫。記者林澔一／攝影
鴻海廠區嚴格檢查進出人員體溫。記者林澔一／攝影
分享

鴻海劉揚偉發燒

延伸閱讀

影／鴻海開工祭祀 劉揚偉帶頭員工全數戴口罩

開卷迎好年／鴻海集團創辦人郭台銘 開國家發展...

劉揚偉：鴻海要做三個改變

郭台銘投資健康、未來科技 將設創投基金

相關新聞

武漢肺炎衝擊鴻海科技園生產 影響員工逾萬人

2020-01-30 09:32

5G需求引爆商機／多鏡頭 手機主流

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／CMOS感測元件 供不應求

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／半導體 製程升級

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／邊緣運算 大廠卡位

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／Mini LED 將放量

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／WiFi 6 需求上升

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／散熱模組 加速擴產

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／七大科技應用 投資新亮點

2020-01-30 02:07

疫情升溫…延後開工 衝擊蘋果供應鏈

2020-01-29 23:51

電子業緊急因應 調度產能

2020-01-29 23:39

蘋概指標廠 防疫大作戰

2020-01-29 23:35

iPhone增產計畫 將受影響

2020-01-29 23:32

蘋果穿戴創佳績 供應鏈唱旺

2020-01-29 23:32

鴻海集團因應大陸肺炎 陸返台員工暫缓回陸廠區

2020-01-29 18:22

Mini LED商品化 電競、PID先點燈

2020-01-29 13:44

Q1法說 伺服器、車電也吸睛

2020-01-29 13:44

5G時代即將來臨 使用者體驗左右娛樂產業命運

2020-01-29 10:29

5G手機及去美化效益 半導體供應鏈今年續受惠

2020-01-29 10:27

武漢肺炎擴散 Google台灣辦公室傳暫時關閉至2月3日

2020-01-29 10:14

鴻海發布重訊：成立防疫指揮中心 掌握各廠商營運

2020-01-29 09:40

在陸台廠動態／鴻海調整陸產線 台積生產正常

2020-01-29 00:16

武漢封城 電子業面臨斷鏈危機

2020-01-29 00:16

科技業景氣／面板迎接春燕

2020-01-28 23:56

科技業景氣／電子代工犀利

2020-01-28 23:56

科技業景氣／被動元件翻身

2020-01-28 23:56

科技業景氣／IC設計題材多

2020-01-28 23:56

科技業景氣／記憶體需求增

2020-01-28 23:56

科技業景氣／晶圓廠產能緊

2020-01-28 23:56

科技業景氣／2020 5G引領風騷

2020-01-28 23:56

電玩展將登場 遊戲業搶商機

2020-01-28 23:18

智慧城市展 將秀新應用

2020-01-28 23:18

工業電腦廠 樂觀看景氣

2020-01-28 23:18

本土網通產能調度就緒 全力衝業績

2020-01-28 22:11

電源廠 南向布局加速

2020-01-28 22:11

吳敏求揭秘 旺宏靠大數據做好品質

2020-01-28 12:36

鴻海看好5G網通 5年後3產業新品市占看1成

2020-01-28 12:30

AI翻轉直播生態 擬導入語意分析與人臉辨識

2020-01-27 10:37

經營理念不再保守 華邦電開啟購併雷達

2020-01-27 09:39
看更多

熱門文章

緊急口罩貴森森為何要賣8元？官員：依據三點定價

2020-01-29 13:07

鴻海集團因應大陸肺炎 陸返台員工暫缓回陸廠區

2020-01-29 18:22

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

陸下令延後開工 衝擊五萬台企

2020-01-29 23:37

武漢肺炎肆虐 和碩：開放台幹自主決定展延赴陸

2020-01-29 17:12

儲蓄不光存錢這麼簡單 30歲前當上百萬富豪的11條法則

2020-01-29 17:50

庫克：武漢肺炎 生產新變數

2020-01-29 23:37

宏達電31日改居家上班 全公司加強消毒

2020-01-29 17:39

觀光業生死之戰 中市遊覽車公會理事長：3月疫情是關鍵

2020-01-29 16:15

股匯同步重挫！ 新台幣開盤重貶1.44角

2020-01-30 09:13

武漢肺炎能再次重挫房價？專家直指兩大關鍵今非昔比

2020-01-29 17:59

武漢肺炎衝擊鴻海科技園生產 影響員工逾萬人

2020-01-30 09:32

善用零錢存款機 日本網紅教「薪水袋儲蓄法」

2020-01-29 18:00

電子業緊急因應 調度產能

2020-01-29 23:39

疫情升溫 觀光業成最大受災戶

2020-01-29 23:25

漢來公主侯嘉騏 傳掌中和羊毛

2020-01-30 01:23

綜所稅首度可無卡申報 2大新措施5月上路

2020-01-29 11:44

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

侯嘉騏傳掌中和羊毛…哈佛學霸 擅長大數據

2020-01-30 01:23

名家觀點／武漢肺炎衝擊經濟 挑戰才開始

2020-01-30 01:54

5G需求引爆商機／CMOS感測元件 供不應求

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／七大科技應用 投資新亮點

2020-01-30 02:07

Mini LED商品化 電競、PID先點燈

2020-01-29 13:44

裕隆 延攬中華電前財務長陳伯鏞

2020-01-30 01:23

武漢封城 有國銀行員回不了家…

2020-01-30 09:00

5G需求引爆商機／WiFi 6 需求上升

2020-01-30 02:07

5G需求引爆商機／Mini LED 將放量

2020-01-30 02:07

公股銀行明全數取消新春團拜 並進行防疫相關措施

2020-01-29 15:28

5G需求引爆商機／半導體 製程升級

2020-01-30 02:07

口罩廠 加班趕出貨

2020-01-29 23:23

現金禮券消費 可索取發票

2020-01-30 03:30

鴻海集團鄭州園區 春節後延後開工

2020-01-29 15:29

5G需求引爆商機／多鏡頭 手機主流

2020-01-30 02:07

永豐金黃蔭基看「漢天鵝」 衝擊台GDP 0.11個百分點

2020-01-30 03:15

中概傳產業全面備戰 台幹多留守台灣

2020-01-29 23:39

聯茂湖北並無廠區 公司澄清網路謠言

2020-01-29 15:32

Q1法說 伺服器、車電也吸睛

2020-01-29 13:44

5G需求引爆商機／邊緣運算 大廠卡位

2020-01-30 02:07

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

宏達電與疾管署合作開發的疾管家 訂閱數倍增

2020-01-29 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top