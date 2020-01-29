臻鼎大陸延後開工 復工後將彈性調高產能

PCB大廠臻鼎-KY（4958）今日公告，因受新型冠狀病毒影響，配合各地政府要求且除非當地政府另有規定，否則本公司淮安、秦皇島及深圳廠復工時間暫延至2月10日，復工後彈性調高產能。

臻鼎公告也提到，通知客戶調整出貨時間。成立防疫管理小組，持續密切注意疫情發展即時採取因應措施。