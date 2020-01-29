親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

臻鼎大陸延後開工 復工後將彈性調高產能

2020-01-29 21:31經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

PCB大廠臻鼎-KY（4958）今日公告，因受新型冠狀病毒影響，配合各地政府要求且除非當地政府另有規定，否則本公司淮安、秦皇島及深圳廠復工時間暫延至2月10日，復工後彈性調高產能。

臻鼎公告也提到，通知客戶調整出貨時間。成立防疫管理小組，持續密切注意疫情發展即時採取因應措施。

臻鼎疫情深圳

延伸閱讀

加快確診 大陸30分鐘篩檢武漢肺炎測試劑盒獲...

鴻海集團因應大陸肺炎 陸返台員工暫缓回陸廠區

談口罩支援大陸 賴清德：防疫是共同面對的課題

精成科大陸子公司延後春節復工 協調客戶調整出...

相關新聞

Mini LED商品化 電競、PID先點燈

2020-01-29 13:44

Q1法說 伺服器、車電也吸睛

2020-01-29 13:44

5G時代即將來臨 使用者體驗左右娛樂產業命運

2020-01-29 10:29

5G手機及去美化效益 半導體供應鏈今年續受惠

2020-01-29 10:27

武漢肺炎擴散 Google台灣辦公室傳暫時關閉至2月3日

2020-01-29 10:14

鴻海發布重訊：成立防疫指揮中心 掌握各廠商營運

2020-01-29 09:40

在陸台廠動態／鴻海調整陸產線 台積生產正常

2020-01-29 00:16

武漢封城 電子業面臨斷鏈危機

2020-01-29 00:16

科技業景氣／面板迎接春燕

2020-01-28 23:56

科技業景氣／電子代工犀利

2020-01-28 23:56

科技業景氣／被動元件翻身

2020-01-28 23:56

科技業景氣／IC設計題材多

2020-01-28 23:56

科技業景氣／記憶體需求增

2020-01-28 23:56

科技業景氣／晶圓廠產能緊

2020-01-28 23:56

科技業景氣／2020 5G引領風騷

2020-01-28 23:56

電玩展將登場 遊戲業搶商機

2020-01-28 23:18

智慧城市展 將秀新應用

2020-01-28 23:18

工業電腦廠 樂觀看景氣

2020-01-28 23:18

本土網通產能調度就緒 全力衝業績

2020-01-28 22:11

電源廠 南向布局加速

2020-01-28 22:11

吳敏求揭秘 旺宏靠大數據做好品質

2020-01-28 12:36

鴻海看好5G網通 5年後3產業新品市占看1成

2020-01-28 12:30

AI翻轉直播生態 擬導入語意分析與人臉辨識

2020-01-27 10:37

經營理念不再保守 華邦電開啟購併雷達

2020-01-27 09:39

開卷迎好年／群創總經理楊柱祥 雙軌轉型走出創新路

2020-01-24 02:34

開卷迎好年／松果購物總經理吳佩雯 打造數位腦袋有撇步

2020-01-24 02:34

開卷迎好年／億光董事長葉寅夫 讀台灣史找奮鬥動力

2020-01-24 02:33

開卷迎好年／台達集團創辦人鄭崇華 文明台灣找回品德力

2020-01-24 02:30

開卷迎好年／和碩董事長童子賢 奇萊前書徜徉山水間

2020-01-24 02:28

開卷迎好年／鴻海集團創辦人郭台銘 開國家發展關鍵處方

2020-01-24 02:26

開卷迎好年／聯發科蔡明介 向將軍學領導

2020-01-24 02:24

華為5G手機出貨 將贏蘋果

2020-01-23 23:39

台積電估2020半導體產業成長8％

2020-01-23 11:17

劉揚偉：鴻海要做三個改變

2020-01-23 00:12

郭台銘投資健康、未來科技 將設創投基金

2020-01-23 00:11

鴻海布局電動車 專注供應鏈

2020-01-23 00:09

大立光台中蓋廠 本季動工

2020-01-22 23:07

鴻海尾牙他最衰「痛失250萬大獎」！郭台銘一聽原因笑場

2020-01-22 20:48

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58
看更多

熱門文章

武漢封城 電子業面臨斷鏈危機

2020-01-29 00:16

緊急口罩貴森森為何要賣8元？官員：依據三點定價

2020-01-29 13:07

鴻海集團因應大陸肺炎 陸返台員工暫缓回陸廠區

2020-01-29 18:22

鴻海發布重訊：成立防疫指揮中心 掌握各廠商營運

2020-01-29 09:40

武漢肺炎肆虐 和碩：開放台幹自主決定展延赴陸

2020-01-29 17:12

儲蓄不光存錢這麼簡單 30歲前當上百萬富豪的11條法則

2020-01-29 17:50

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

武漢肺炎擴散 Google台灣辦公室傳暫時關閉至2月3日

2020-01-29 10:14

在陸台廠動態／鴻海調整陸產線 台積生產正常

2020-01-29 00:16

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

宏達電31日改居家上班 全公司加強消毒

2020-01-29 17:39

觀光業生死之戰 中市遊覽車公會理事長：3月疫情是關鍵

2020-01-29 16:15

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

科技業景氣／2020 5G引領風騷

2020-01-28 23:56

工業電腦廠 樂觀看景氣

2020-01-28 23:18

科技業景氣／面板迎接春燕

2020-01-28 23:56

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

鋼塑兩大產業 2020年展望喜憂看法不同

2020-01-29 10:29

綜所稅首度可無卡申報 2大新措施5月上路

2020-01-29 11:44

科技業景氣／被動元件翻身

2020-01-28 23:56

傳統產業景氣／鋼鐵、水泥 營運後勁足

2020-01-29 00:16

傳統產業景氣／傳產迎新年 機械業現轉機

2020-01-29 00:16

5G手機及去美化效益 半導體供應鏈今年續受惠

2020-01-29 10:27

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

Mini LED商品化 電競、PID先點燈

2020-01-29 13:44

武漢肺炎能再次重挫房價？專家直指兩大關鍵今非昔比

2020-01-29 17:59

善用零錢存款機 日本網紅教「薪水袋儲蓄法」

2020-01-29 18:00

企業接班啟動／鋼鐵新世代 開創新格局

2020-01-28 23:56

科技業景氣／記憶體需求增

2020-01-28 23:56

科技業景氣／IC設計題材多

2020-01-28 23:56

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

企業接班啟動／營建 興富發鄭鈞方操刀新事業

2020-01-28 23:56

公股銀行明全數取消新春團拜 並進行防疫相關措施

2020-01-29 15:28

兩岸航班大幅縮減 恐擴及更多國際線

2020-01-28 23:56

科技業景氣／電子代工犀利

2020-01-28 23:56

科技業景氣／晶圓廠產能緊

2020-01-28 23:56

傳統產業景氣／散裝航運前景樂觀

2020-01-29 00:16

鴻海集團鄭州園區 春節後延後開工

2020-01-29 15:29

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

Q1法說 伺服器、車電也吸睛

2020-01-29 13:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top