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武漢肺炎傳染力比SARS強 指揮中心：沒加入WHO不利防疫

精成科大陸子公司延後春節復工 協調客戶調整出貨時間

2020-01-29 17:52經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

因應大陸新型冠狀病毒影響，精成科今日公告，大陸廣東省、江蘇省及重慶市之大陸子公司子公司春節復工延至2月10日，並協調客戶調整出貨時間之安排，持續密切注意當地疫情

精成科大陸子公司所在地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延至2月10日。

精成科受到影響之子公司包括：精成科技電子(東莞)有限公司、東莞裕嘉電子科技有限公司、東莞瑞升電子有限公司、川億電腦(深圳)有限公司、昆山元茂電子科技有限公@司、昆山元崧電子科技有限公司、川億電腦(重慶)有限公司。

疫情深圳工時

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